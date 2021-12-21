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Німеччина запроваджує "заборону зібрань на Новий рік"

Вівторок, 21 грудня 2021, 23:53
Німеччина запроваджує заборону зібрань на Новий рік
ФОТО: GETTY IMAGES

У Німеччині федеральний та земельні уряди домовилися про посилення карантинних обмежень, проте загальнонаціональний локдаун у країні не запроваджуватимуть.

Джерело: канцлер ФРН Олаф Шольц, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Вакцинація, вакцинація і ще раз вакцинація – ось наша стратегія захисту проти коронавірусу".

"Ми всі втомилися від пандемії, але мусимо стояти разом проти неї".

Деталі: За словами Шольца, майже 60 млн громадян із 84 млн населення ФРН уже вакциновані, але цього недостатньо: аби уповільнити поширення нового штаму Омікрон, необхідно суттєво обмежити контакти, що означає "заборону зібрань на Новий рік".

Зокрема, для невакцинованих святкування можливо в колі одного домогоспорадрства плюс двоє гостей, для вакцинованих – у компанії до 10 осіб (без урахування дітей до 14 років). Жодних велелюдних новорічних заходів не буде, заявив Шольц.

Канцлер уточнив, що всі обмеження набувають чинності 28 грудня.

Будуть закриті клуби і дискотеки, футбольні матчі проходитимуть без глядачів. Продаж і використання феєрверків буде заборонено.

При цьому залишаються чинними запроваджені раніше обмеження для невакцинованих.

Наступна нарада Шольца з прем’єр-міністрами земель відбудеться 7 січня.

Що передувало: Німецькі лідери розглянули посилення обмежень на контакти та прискорена кампанії з введення підсилюючих доз вакцини, щоб пом’якшити силу п’ятої хвилі коронавірусу. 

"Українська правда" в Threads

Теми: НімеччинакарантинкоронавірусОмікрон
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