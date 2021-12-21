Німеччина запроваджує "заборону зібрань на Новий рік"
У Німеччині федеральний та земельні уряди домовилися про посилення карантинних обмежень, проте загальнонаціональний локдаун у країні не запроваджуватимуть.
Джерело: канцлер ФРН Олаф Шольц, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Вакцинація, вакцинація і ще раз вакцинація – ось наша стратегія захисту проти коронавірусу".
"Ми всі втомилися від пандемії, але мусимо стояти разом проти неї".
Деталі: За словами Шольца, майже 60 млн громадян із 84 млн населення ФРН уже вакциновані, але цього недостатньо: аби уповільнити поширення нового штаму Омікрон, необхідно суттєво обмежити контакти, що означає "заборону зібрань на Новий рік".
Зокрема, для невакцинованих святкування можливо в колі одного домогоспорадрства плюс двоє гостей, для вакцинованих – у компанії до 10 осіб (без урахування дітей до 14 років). Жодних велелюдних новорічних заходів не буде, заявив Шольц.
Канцлер уточнив, що всі обмеження набувають чинності 28 грудня.
Будуть закриті клуби і дискотеки, футбольні матчі проходитимуть без глядачів. Продаж і використання феєрверків буде заборонено.
При цьому залишаються чинними запроваджені раніше обмеження для невакцинованих.
Наступна нарада Шольца з прем’єр-міністрами земель відбудеться 7 січня.
Що передувало: Німецькі лідери розглянули посилення обмежень на контакти та прискорена кампанії з введення підсилюючих доз вакцини, щоб пом’якшити силу п’ятої хвилі коронавірусу.