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Германия вводит "запрет собраний на Новый год"

Вторник, 21 декабря 2021, 23:53
Германия вводит запрет собраний на Новый год
ФОТО: GETTY IMAGES

В Германии федеральное и земельные правительства договорились об усилении карантинных ограничений, однако общенациональный локдаун в стране не будет введен.

Источник: канцлер ФРГ Олаф Шольц, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Вакцинация, вакцинация и еще раз вакцинация – вот наша стратегия защиты против коронавируса".

"Мы все устали от пандемии, но должны стоять вместе против нее".

Детали: По словам Шольца, почти 60 млн граждан из 84 млн населения ФРГ уже вакцинированы, но этого недостаточно: чтобы замедлить распространение нового штамма Омикрон, необходимо существенно ограничить контакты, что означает "запрет собраний на Новый год".

В частности, для невакцинированных празднования возможны в кругу одного домохозяйства плюс двое гостей, для вакцинированных – в компании до 10 человек (без учета детей до 14 лет). Никаких многолюдных новогодних мероприятий не будет, заявил Шольц.

Канцлер уточнил, что все ограничения вступают в силу 28 декабря.

Будут закрыты клубы и дискотеки, футбольные матчи будут проходить без зрителей. Продажа и использование фейерверков будут запрещены.

При этом остаются в силе введенные ранее ограничения для невакцинированных.

Следующее совещание Шольца с премьер-министрами земель состоится 7 января.

Что было раньше: Немецкие лидеры рассматривали усиление ограничений на контакты и ускоренную кампанию по введению усиливающих доз вакцины, чтобы смягчить силу пятой волны коронавируса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГерманиякарантинкоронавирусОмикрон
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