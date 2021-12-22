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У найближчі тижні штам "омікрон" буде домінувати в більшості країн Європи – ВООЗ

Середа, 22 грудня 2021, 02:17
У найближчі тижні штам омікрон буде домінувати в більшості країн Європи – ВООЗ
ФОТО: GETTY IMAGES

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що сплеск випадків захворювання Omicron підштовхне європейські системи охорони здоров’я "до межі".

Джерело: Reuters, ВВС, які цитують директора Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге

Пряма мова: "Ми бачимо, що насувається черговий шторм.

Протягом декількох тижнів "омікрон" буде домінувати в більшості країн Європейського регіону, підштовхнувши вже завантажені системи охорони здоров'я ближче до межі".

"Величезна кількість нових інфекцій Covid-19 може призвести до збільшення кількості госпіталізацій та масових збоїв у роботі систем охорони здоров’я та інших критично важливих служб".

Деталі: Клюге заявив, що насувається "ще один шторм", і урядам слід приготуватися до значного збільшення випадків.

Його попередження прозвучало, коли кілька країн знову ввели карантинні обмеження.

Клюге зазначив, що штам "омікрон" виявлений щонайменше у 38 із 53 країн Європейського регіону, і в деяких країнах цей варіант є домінуючим.

Нагадаємо: У Німеччині федеральний та земельні уряди домовилися про посилення карантинних обмежень, проте загальнонаціональний локдаун у країні не запроваджуватимуть.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусОмікронохорона здоров'я
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