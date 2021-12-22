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В ближайшие недели штамм "омикрон" будет доминировать в большинстве стран Европы – ВОЗ

Среда, 22 декабря 2021, 02:17
В ближайшие недели штамм омикрон будет доминировать в большинстве стран Европы – ВОЗ
ФОТО: GETTY IMAGES

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что всплеск случаев заболевания Omicron подтолкнет европейские системы здравоохранения "до предела".

Источник: Reuters, ВВС, которые цитируют директора Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге

Прямая речь: "Мы видим, что надвигается очередной шторм.

В течение нескольких недель "омикрон" будет доминировать в большинстве стран Европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения к пропасти.

"Огромное количество новых инфекций Covid-19 может привести к увеличению количества госпитализаций и массовых сбоев в работе систем здравоохранения и других критически важных служб".

Детали: Клюге заявил, что надвигается "еще один шторм", и правительствам следует приготовиться к значительному увеличению случаев.

Его предупреждение прозвучало, когда несколько стран снова ввели карантинные ограничения.

Клюге отметил, что штамм "омикрон" обнаружен по меньшей мере в 38 из 53 стран Европейского региона, и в некоторых странах этот вариант является доминирующим.

Напомним: В Германии федеральное и земельные правительства договорились об усилении карантинных ограничений, однако общенациональный локдаун в стране не будет введен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусОмикронздравоохранение
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