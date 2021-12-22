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США відповіли на заяву Росії про провокацію з хімзброєю на Донбасі

Середа, 22 грудня 2021, 02:43
США відповіли на заяву Росії про провокацію з хімзброєю на Донбасі
Будівля Пентагону. Фото: Getty Images

Представник Пентагону Джон Кірбі назвав "неправдивими" заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу щодо провокацій США на Донбасі з хімзброєю. А представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що не "Україна чи Сполучені Штати", а Росія відповідає "за ескалацію напруги" на Донбасі.

Джерело: Кірбі, цитує сайт Пентагону; Прайс у twitter

Пряма мова Кірбі: "Ці... ці заяви міністра Шойгу є абсолютно неправдивими".

Пряма мова Прайса: "Ми закликаємо Росію припинити використовувати фальшиву, підбурюючу риторику і вжити кроків для деескалації напруги, щоб створити позитивну атмосферу для дискусій".

"Всупереч заявам міністра оборони Росії, Росія та її представники відповідають за ескалацію напруги, а не Україна чи Сполучені Штати".

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи спілкувався Міністр оборони США Ллойд Остін із Шойгу, Кірбі зазначив, що міністри не розмовляли, "і в його (Остіна – ред.) календарі немає нічого, аби про це можна було говорити".

Що передувало: Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що 120 американських військових-найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію.

Українська правда

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Теми: СШАРосіяДонбасвійна
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