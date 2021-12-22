США ответили на заявление России о провокации с химоружием на Донбассе

Представитель Пентагона Джон Кирби назвал "ложными" заявления министра обороны России Сергея Шойгу по поводу провокаций США на Донбассе с химоружием. А представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что не Украина или Соединенные Штаты, а Россия отвечает за эскалацию на-пруги на Донбассе.

Источник: Кирби, цитирует сайт Пентагона; представитель Государственного департамента США Нед Прайс в twitter

Прямая речь Кирби: "Эти... эти заявления министра Шойгу абсолютно ложны".

Прямая речь Прайса: "Мы призываем Россию прекратить использовать фальшивую, подстрекающую риторику и принять шаги для деэскалации напряжения, чтобы создать положительную атмосферу для дискуссий".

"Вопреки заявлениям министра обороны России, Россия и ее представители отвечают за эскалацию напряжения, а не Украина или Соединенные Штаты".

Детали: Отвечая на вопрос, общался ли Министр обороны США Ллойд Остин с Шойгу, Кирби отметил, что министры не разговаривали, "и в его (Остина – ред.) календаре нет ничего, чтобы об этом можно было говорить".

Что было раньше: Министр обороны РФ Серегй Шойгу заявил, что 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию.