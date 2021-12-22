Лише дві області в Україні відповідають критеріям "червоної" зони Covid-19

В Україні лише Волинська та Запорізька області відповідають показникам "червоної" зони коронавірусу за кількістю виявлених випадків захворювання.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Наразі 8 областей на карті все ще позначені як "червоні", проте з 23 грудня майже усі ці області покинуть "червону" і перейдуть у "жовту" зону Covid-19.

У Запорізькій та Волинській областях наразі перевищений показник виявлення нових випадків коронавірусу, вони залишаться у "червоній" зоні.

З 23 грудня за рішенням комісії ТЕБ та НС Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області перейдуть у "жовту" зону.

Передісторія: