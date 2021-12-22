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Лише дві області в Україні відповідають критеріям "червоної" зони Covid-19

Середа, 22 грудня 2021, 10:14
карта МОЗ

В Україні лише Волинська та Запорізька області відповідають показникам "червоної" зони коронавірусу за кількістю виявлених випадків захворювання.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Наразі 8 областей на карті все ще позначені як "червоні", проте з 23 грудня майже усі ці області покинуть "червону" і перейдуть у "жовту" зону Covid-19.

У Запорізькій та Волинській областях наразі перевищений показник виявлення нових випадків коронавірусу, вони залишаться у "червоній" зоні.

З 23 грудня за рішенням комісії ТЕБ та НС Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області перейдуть у "жовту" зону.

 

Передісторія:

  • З 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на "жовтому" рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.
  • Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання.
  • Таким чином на "жовтому" рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.

Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірусУкраїна


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