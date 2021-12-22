Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Только две области в Украине соответствуют критериям "красной" зоны Covid-19

Среда, 22 декабря 2021, 10:14
карта Минздрава

В Украине только Волынская и Запорожская области соответствуют показателям красной зоны коронавируса по количеству выявленных случаев заболевания.

Источник: данные Минздрава

Детали: В настоящее время 8 областей на карте все еще обозначены как "красные", однако с 23 декабря почти все эти области покинут "красную" и перейдут в "желтую" зону Covid-19.

В Запорожской и Волынской областях сейчас превышен показатель выявления новых случаев коронавируса, они останутся в "красной" зоне.

С 23 декабря по решению комиссии ТЭБ и ЧС Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области перейдут в "желтую" зону.

 

Предыстория: 

  • С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Посещать общественные учреждения на желтом уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.
  • Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ - COVID-сертификат о выздоровлении.
  • Таким образом, на желтом уровне эпиднебезопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирусУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post

Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов

Все обвинения в адрес России "безосновательны" – "Газпром" о дефиците газа в Западной Европе

В США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Путина

Угроза войны: у Путина говорят, что РФ "первой не нападает"

Путин хочет уничтожить Украину – Данилов

Все новости...
Covid-2019
Федоров рассказал, когда и как можно будет купить лекарства на ковидную тысячу
"Омикрон" обнаружен в 106 странах мира
Пункты Covid-вакцинации не будут работать два праздничных дня
Последние новости
09:55
Столтенберг готов созвать Совет НАТО-Россия впервые за 2,5 года
09:35
Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post
08:49
карта"Будем мерзнуть" – синоптик предупредила о похолодании
08:20
Ковид: в Украине 2,8 тысячи новых заражений, 138 человек скончались
08:00
Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов
07:38
Талибы распустили Независимую избирательную комиссию Афганистана
07:12
Оккупанты открыли огонь из ПТРК в направлении Травневого
06:32
Украина вернулась на 3-ю позицию в мире по суточной смертности от Covid
05:45
Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ из "соображений безопасности"
04:48
Австрия ограничила количество привитых лиц на празднованиях до 25
Все новости...