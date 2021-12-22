Только две области в Украине соответствуют критериям "красной" зоны Covid-19

В Украине только Волынская и Запорожская области соответствуют показателям красной зоны коронавируса по количеству выявленных случаев заболевания.

Источник: данные Минздрава

Детали: В настоящее время 8 областей на карте все еще обозначены как "красные", однако с 23 декабря почти все эти области покинут "красную" и перейдут в "желтую" зону Covid-19.

В Запорожской и Волынской областях сейчас превышен показатель выявления новых случаев коронавируса, они останутся в "красной" зоне.

С 23 декабря по решению комиссии ТЭБ и ЧС Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области перейдут в "желтую" зону.

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