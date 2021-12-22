Только две области в Украине соответствуют критериям "красной" зоны Covid-19
Среда, 22 декабря 2021, 09:14
В Украине только Волынская и Запорожская области соответствуют показателям красной зоны коронавируса по количеству выявленных случаев заболевания.
Источник: данные Минздрава
Детали: В настоящее время 8 областей на карте все еще обозначены как "красные", однако с 23 декабря почти все эти области покинут "красную" и перейдут в "желтую" зону Covid-19.
В Запорожской и Волынской областях сейчас превышен показатель выявления новых случаев коронавируса, они останутся в "красной" зоне.
С 23 декабря по решению комиссии ТЭБ и ЧС Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области перейдут в "желтую" зону.
Предыстория:
- С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Посещать общественные учреждения на желтом уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.
- Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ - COVID-сертификат о выздоровлении.
- Таким образом, на желтом уровне эпиднебезопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.
Украинская правда