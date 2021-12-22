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Суд щодо MH17: прокуратура просить довічне для усіх звинувачених

Середа, 22 грудня 2021, 12:26
Суд щодо MH17: прокуратура просить довічне для усіх звинувачених
фото: getty images

Прокуратура просить покарати довічним позбавленням волі усіх чотирьох осіб, яких судять за причетність до збиття пасажирського рейсу MH17 у небі над Донбасом в 2014 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє нідерландське NOS.

Перед цим у суді три дні зачитували обвинувальний висновок. 

Сторона звинувачення заявила, що підозрювані, обіймаючи провідні позиції серед бойоквиків, застосували "невибіркове, сплановане і байдуже насильство", що призвело до загибелі невинних людей і трагедії для сотень родин. 

Як повідомлялося, напередодні прокуратура Нідерландів заявила, що Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко несуть повну відповідальність за збиття MH17, попри те, що фізично не були присутні під час запуску ракети "Бук".

Також сторона звинувачення зауважила, що те, що четверо обвинувачених мали на меті збити український військовий літак, а не міжнародний рейс, не змінює суті звинувачень - тому що підозрювані мали враховувати, що повітряний простір не був закритий для цивільної авіації. 

Зазначимо, рішення суду у справі очікується не раніше осені 2022 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Читайте також: Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17.

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Теми: MH17суд
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