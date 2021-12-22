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Суд по MH17: прокуратура просит пожизненное для всех обвиняемых

Среда, 22 декабря 2021, 13:26
фото: getty images

Прокуратура просит наказать пожизненное лишение свободы всех четырех человек, которых судят за причастность к сбитию пассажирского рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает нидерландское NOS.

Перед этим в суде три дня зачитывали обвинительное заключение.

Сторона обвинения заявила, что подозреваемые, занимая ведущие позиции среди боевиков, применили "неизбирательное, спланированное и безразличное насилие", что привело к гибели невинных людей и трагедии для сотен семей.

Как сообщалось, накануне прокуратура Нидерландов заявила, что Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко несут полную ответственность за ущерб MH17, несмотря на то, что физически не присутствовали при запуске ракеты "Бук".

Также сторона обвинения отметила, что то, что четверо обвиняемых имели целью сбить украинский военный самолет, а не международный рейс, не изменяет сути обвинений - потому что подозреваемые должны учитывать, что воздушное пространство не было закрыто для гражданской авиации.

Отметим, решение суда по делу ожидается не ранее осени 2022 года.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

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Темы: MH17суд
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