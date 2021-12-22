Галушко знову назвав "дебілами" поліцейських, які зупиняли його автівку

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Галушко наполягає, що поліцейські зупиняли його автомобіль незаконно.

Джерело: коментар Галушка телеканалу "Україна 24"

Пряма мова Галушка: "Не було жодного порушення, просто зупинили машину та обшукали без законних на це підстав: робочі документи, барсетку, гаманці, які знаходились у мене в машині, мої особисті та робочі документи…

Якщо я їм пояснюю, а вони кажуть "ми могли це робити" – дебіли означає".

Передісторія: