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Галушко знову назвав "дебілами" поліцейських, які зупиняли його автівку

Середа, 22 грудня 2021, 15:34
Галушко знову назвав дебілами поліцейських, які зупиняли його автівку
Скриншот відео

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Галушко наполягає, що поліцейські зупиняли його автомобіль незаконно.

Джерело: коментар Галушка телеканалу "Україна 24"

Пряма мова Галушка: "Не було жодного порушення, просто зупинили машину та обшукали без законних на це підстав: робочі документи, барсетку, гаманці, які знаходились у мене в машині, мої особисті та робочі документи…

Якщо я їм пояснюю, а вони кажуть "ми могли це робити" – дебіли означає".

Передісторія

  • 22 грудня "Українська правда" оприлюднила відеозапис із нагрудної камери поліцейських, які зупинили авто, що возить нардепа, за порушення правил дорожнього руху. Галушко приїхав "виручати" свого водія, якого зупинили за перетин подвійної смуги. Нардеп гучно лаявся і хамив поліцейським, називаючи їх "дебілами". Інцидент стався 18 грудня 2020 року.
  • У фракції "Слуга народу" засудили поведінку нардепа й пообіцяли покарати його. Крім того, в коментарі зазначили, що знали про інцидент, адже депутата раніше шантажували цим відео в керівництві Міністерства внутрішніх прав.

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Теми: Слуга народуполіціяскандалМВС
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