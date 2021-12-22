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Головний переговірник від РФ по "Мінську" стане послом у Білорусі

Середа, 22 грудня 2021, 18:13
Борис Гризлов. Фото: тасс

Глава російської делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Борис Гризлов стане послом у Білорусі.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє "Интерфакс" і низка російських ЗМІ.

"Кандидатуру Бориса Гризлова на посаду посла Росії в Білорусії вже схвалено профільним комітетом у справах СНД", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, Гризлов зможе розпочати нові обов'язки вже в грудні.

З березня 2021 року дипмісію у Мінську очолює Євгеній Лук'янов. Він змінив Дмитрія Мезенцева, який став держсекретарем Союзної держави Росії та Білорусі.

Гризлов з грудня 2015 року є представником Росії у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ). У 2003-2011 роках він був спікером Держдуми, а з 2001 по 2003 рік – міністром внутрішніх справ Росії.

Теми: БілорусьТКГРосія


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