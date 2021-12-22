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Главный переговорщик от РФ по "Минску" станет послом в Беларуси

Среда, 22 декабря 2021, 18:13
Борис Грызлов. Фото: тасс

Глава российской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов станет послом в Беларуси.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс" и ряд российских СМИ.

"Кандидатура Бориса Грызлова на должность посла России в Беларуси уже одобрена профильным комитетом по делам СНГ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Грызлов сможет приступить к новым обязанностям уже в декабре.

С марта 2021 года дипмиссию в Минске возглавляет Евгений Лукьянов. Он сменил Дмитрия Мезенцева, ставшего госсекретарем Союзного государства России и Беларуси.

Грызлов с декабря 2015 года является представителем России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ). В 2003-2011 годах он был спикером Госдумы, а с 2001 по 2003 год – министром внутренних дел России.

Темы: БеларусьТКГРосcия
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