Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США одобрили таблетки Pfizer для лечения коронавируса на начальной стадии

Четверг, 23 декабря 2021, 03:47
США одобрили таблетки Pfizer для лечения коронавируса на начальной стадии

Регуляторы здравоохранения США дали разрешение на выпуск и применение таблеток Paxlovid против COVID-19 Pfizer.

Источник: The Associated Press

Детали: Одобрение произошло тогда, когда в США растет количество случаев, госпитализаций и смертей из-за очередной волны коронавируса, которая может привести к переполнению больниц.

Препарат Paxlovid является пока самым быстрым способом лечения COVID-19 на ранней стадии.

Ожидается, что вскоре получит разрешение для применения и противовирусная таблетка от Merck.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) позволило препарат Pfizer для взрослых и детей в возрасте от 12 лет с положительным тестом на COVID-19 и ранними симптомами, поскольку таблетки Paxlovid оказались эффективными только при условии применения в течение пяти дней после появления симптомов коронавируса.

Сейчас Pfizer имеет 180 тысяч курсов лечения, доступных по всему миру.

Правительство США согласилось приобрести достаточное количество Paxlovid для лечения 10 миллионов человек, и оно будет предоставляться пациентам бесплатно.

Pfizer утверждает, что в следующем году планирует произвести 80 миллионов курсов по всему миру по контрактам с Великобританией, Австралией и другими странами.

Что было раньше: Компания Pfizer Inc. 14 декабря объявила, что ее таблетки против коронавируса эффективны почти на 90%, снижают госпитализацию и смертность пациентов с высоким риском.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило экстренное использование в Европейском Союзе противоковидной таблетки от Pfizer, еще не получившей полноценного разрешения на применение в ЕС.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавируслекарства
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Все новости...
Реклама: