США одобрили таблетки Pfizer для лечения коронавируса на начальной стадии
Регуляторы здравоохранения США дали разрешение на выпуск и применение таблеток Paxlovid против COVID-19 Pfizer.
Источник: The Associated Press
Детали: Одобрение произошло тогда, когда в США растет количество случаев, госпитализаций и смертей из-за очередной волны коронавируса, которая может привести к переполнению больниц.
Препарат Paxlovid является пока самым быстрым способом лечения COVID-19 на ранней стадии.
Ожидается, что вскоре получит разрешение для применения и противовирусная таблетка от Merck.
Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) позволило препарат Pfizer для взрослых и детей в возрасте от 12 лет с положительным тестом на COVID-19 и ранними симптомами, поскольку таблетки Paxlovid оказались эффективными только при условии применения в течение пяти дней после появления симптомов коронавируса.
Сейчас Pfizer имеет 180 тысяч курсов лечения, доступных по всему миру.
Правительство США согласилось приобрести достаточное количество Paxlovid для лечения 10 миллионов человек, и оно будет предоставляться пациентам бесплатно.
Pfizer утверждает, что в следующем году планирует произвести 80 миллионов курсов по всему миру по контрактам с Великобританией, Австралией и другими странами.
Что было раньше: Компания Pfizer Inc. 14 декабря объявила, что ее таблетки против коронавируса эффективны почти на 90%, снижают госпитализацию и смертность пациентов с высоким риском.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило экстренное использование в Европейском Союзе противоковидной таблетки от Pfizer, еще не получившей полноценного разрешения на применение в ЕС.