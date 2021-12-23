США одобрили таблетки Pfizer для лечения коронавируса на начальной стадии

Регуляторы здравоохранения США дали разрешение на выпуск и применение таблеток Paxlovid против COVID-19 Pfizer.

Источник: The Associated Press

Детали: Одобрение произошло тогда, когда в США растет количество случаев, госпитализаций и смертей из-за очередной волны коронавируса, которая может привести к переполнению больниц.

Препарат Paxlovid является пока самым быстрым способом лечения COVID-19 на ранней стадии.

Ожидается, что вскоре получит разрешение для применения и противовирусная таблетка от Merck.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) позволило препарат Pfizer для взрослых и детей в возрасте от 12 лет с положительным тестом на COVID-19 и ранними симптомами, поскольку таблетки Paxlovid оказались эффективными только при условии применения в течение пяти дней после появления симптомов коронавируса.

Сейчас Pfizer имеет 180 тысяч курсов лечения, доступных по всему миру.

Правительство США согласилось приобрести достаточное количество Paxlovid для лечения 10 миллионов человек, и оно будет предоставляться пациентам бесплатно.

Pfizer утверждает, что в следующем году планирует произвести 80 миллионов курсов по всему миру по контрактам с Великобританией, Австралией и другими странами.

Что было раньше: Компания Pfizer Inc. 14 декабря объявила, что ее таблетки против коронавируса эффективны почти на 90%, снижают госпитализацию и смертность пациентов с высоким риском.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило экстренное использование в Европейском Союзе противоковидной таблетки от Pfizer, еще не получившей полноценного разрешения на применение в ЕС.