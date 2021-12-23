Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США одобрили таблетки Pfizer для лечения коронавируса на начальной стадии

Четверг, 23 декабря 2021, 04:47

Регуляторы здравоохранения США дали разрешение на выпуск и применение таблеток Paxlovid против COVID-19 Pfizer.

Источник: The Associated Press

Детали: Одобрение произошло тогда, когда в США растет количество случаев, госпитализаций и смертей из-за очередной волны коронавируса, которая может привести к переполнению больниц.

Препарат Paxlovid является пока самым быстрым способом лечения COVID-19 на ранней стадии.

Ожидается, что вскоре получит разрешение для применения и противовирусная таблетка от Merck.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) позволило препарат Pfizer для взрослых и детей в возрасте от 12 лет с положительным тестом на COVID-19 и ранними симптомами, поскольку таблетки Paxlovid оказались эффективными только при условии применения в течение пяти дней после появления симптомов коронавируса.

Сейчас Pfizer имеет 180 тысяч курсов лечения, доступных по всему миру.

Правительство США согласилось приобрести достаточное количество Paxlovid для лечения 10 миллионов человек, и оно будет предоставляться пациентам бесплатно.

Pfizer утверждает, что в следующем году планирует произвести 80 миллионов курсов по всему миру по контрактам с Великобританией, Австралией и другими странами.

Что было раньше: Компания Pfizer Inc. 14 декабря объявила, что ее таблетки против коронавируса эффективны почти на 90%, снижают госпитализацию и смертность пациентов с высоким риском.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило экстренное использование в Европейском Союзе противоковидной таблетки от Pfizer, еще не получившей полноценного разрешения на применение в ЕС.

Темы: коронавируслекарства
powered by lun.ua
Главное сегодня

Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post

Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов

Все обвинения в адрес России "безосновательны" – "Газпром" о дефиците газа в Западной Европе

В США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Путина

Угроза войны: у Путина говорят, что РФ "первой не нападает"

Путин хочет уничтожить Украину – Данилов

Все новости...
коронавирус
В Южной Африке заявили, что волна "омикрона" утихает так же быстро, как и росла
В Украине разрешили бустерную дозу COVID-вакцины
В Украине вакцинировали от Covid более 300 жителей ОРДЛО
Последние новости
09:55
Столтенберг готов созвать Совет НАТО-Россия впервые за 2,5 года
09:35
Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post
08:49
карта"Будем мерзнуть" – синоптик предупредила о похолодании
08:20
Ковид: в Украине 2,8 тысячи новых заражений, 138 человек скончались
08:00
Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов
07:38
Талибы распустили Независимую избирательную комиссию Афганистана
07:12
Оккупанты открыли огонь из ПТРК в направлении Травневого
06:32
Украина вернулась на 3-ю позицию в мире по суточной смертности от Covid
05:45
Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ из "соображений безопасности"
04:48
Австрия ограничила количество привитых лиц на празднованиях до 25
Все новости...