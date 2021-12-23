Рятувальники попереджають про ожеледицю та сильний вітер

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає 24 грудня про ожеледицю та сильний вітер майже в усіх регіонах України.

Джерело: facebook-сторінка ДСНС

Деталі: На дорогах всіх регіонів прогнозують ожеледицю.

Вночі в західних областях, а вдень в решті регіонів очікують сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

У Карпатах пориви вітру сягатимуть 20-25 м/с. Крім того, рятувальники попереджають про сніг і хуртовини.

У Києві та Київській області так само прогнозують ожеледицю на дорогах і сильні пориви вітру.

Укргідрометцентр

Що було раніше: Синоптики прогнозували 24 грудня в Україні відносне потепління та сніг, подекуди мокрий сніг. У Карпатах попереджали про значний ризик сходження снігових лавин.