Рятувальники попереджають про ожеледицю та сильний вітер
Четвер, 23 грудня 2021, 15:32
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає 24 грудня про ожеледицю та сильний вітер майже в усіх регіонах України.
Джерело: facebook-сторінка ДСНС
Деталі: На дорогах всіх регіонів прогнозують ожеледицю.
Вночі в західних областях, а вдень в решті регіонів очікують сильні пориви вітру до 15-20 м/с.
У Карпатах пориви вітру сягатимуть 20-25 м/с. Крім того, рятувальники попереджають про сніг і хуртовини.
У Києві та Київській області так само прогнозують ожеледицю на дорогах і сильні пориви вітру.
Що було раніше: Синоптики прогнозували 24 грудня в Україні відносне потепління та сніг, подекуди мокрий сніг. У Карпатах попереджали про значний ризик сходження снігових лавин.
Українська правда