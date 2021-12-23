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Спасатели предупреждают о гололедице и сильном ветре

Четверг, 23 декабря 2021, 14:32
Спасатели предупреждают о гололедице и сильном ветре
Фото Pixabay

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает  о гололедице и сильном ветре 24 декабря почти во всех регионах Украины.

Источник: facebook-страница ГСЧС

Детали: На дорогах всех регионов прогнозируют гололедицу.

Ночью в западных областях, а днем ​​в остальных регионах ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

В Карпатах порывы ветра будут достигать 20-25 м/с. Кроме того, спасатели предупреждают о снеге и метелях в горах.

В Киеве и Киевской области также прогнозируют гололедицу на дорогах и сильные порывы ветра.

 
укргидрометцентр

Что было раньше: Синоптики прогнозировали 24 декабря в Украине относительное потепление и снег, местами мокрый снег. В Карпатах предупреждали о значительном риске схождения снежных лавин.

Украинская правда
Темы: ГСЧСпогода
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