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З 2023 року жінок, які не стали на військовий облік, штрафуватимуть, як і чоловіків

Четвер, 23 грудня 2021, 15:44
З 2023 року жінок, які не стали на військовий облік, штрафуватимуть, як і чоловіків
ФОТО З ПАРАДУ Незалежності 2021, АВТОР ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

З 2023 року в Україні будуть штрафувати працюючих українок та підприємства, на яких вони працюють, якщо ті не стали на військовий облік.

Джерело: військовий комісар Київського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Валерій Куценко в коментарі УП

Пряма мова: "Усі штрафи в питанні постановки на облік військовозобов’язаних жінок, бо по чоловіках це вже працює, ми перевіряємо підприємства, – у 2022 році діяти не будуть.

У 2022 року ми будемо їх тільки приймати на військовий облік. Надавати допомогу керівникам підприємств і організацій ми будемо тільки з 2023 року.

З 2023 року підприємства не мають права брати необлікованих жінок на роботу.

Підприємства і так ведуть цей облік для чоловіків, тепер будуть і для жінок. Ми будемо все роз’яснювати. У самій системі постановки на облік нічого не змінилось".

Деталі: Розмір штрафу для українок складатиме від 850 гривень, для підприємств – від 5500.

Що було раніше: 11 жовтня Міноборони видало наказ №313, який перелічує трохи більше 100 професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов'язує жінок цих професій стати на облік військовозобов'язаних.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже, що цей наказ виник, щоб порахувати жінок, яких можливо використовувати під час захисту держави.

З переліком жіночих професій, які підлягають обов'язковому військовому обліку, можна за посиланням.

Передісторія: 

  • Військовий обов'язок стосується жінок віком від 18 до 60 років. Зараз на обліку вже є більше 10 тисяч жінок.
  • Брати на облік будуть не всіх. Адже, крім професії, існують ще вікові обмеження та обмеження за станом здоров'я.

Ольга Кириленко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: військовий облікМіноборониЗбройні силиарміягендер
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