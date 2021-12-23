Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

З 2023 року жінок, які не стали на військовий облік, штрафуватимуть, як і чоловіків

Четвер, 23 грудня 2021, 16:44
ФОТО З ПАРАДУ Незалежності 2021, АВТОР ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

З 2023 року в Україні будуть штрафувати працюючих українок та підприємства, на яких вони працюють, якщо ті не стали на військовий облік.

Джерело: військовий комісар Київського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Валерій Куценко в коментарі УП

Пряма мова: "Усі штрафи в питанні постановки на облік військовозобов’язаних жінок, бо по чоловіках це вже працює, ми перевіряємо підприємства, – у 2022 році діяти не будуть.

У 2022 року ми будемо їх тільки приймати на військовий облік. Надавати допомогу керівникам підприємств і організацій ми будемо тільки з 2023 року.

З 2023 року підприємства не мають права брати необлікованих жінок на роботу.

Підприємства і так ведуть цей облік для чоловіків, тепер будуть і для жінок. Ми будемо все роз’яснювати. У самій системі постановки на облік нічого не змінилось".

Деталі: Розмір штрафу для українок складатиме від 850 гривень, для підприємств – від 5500.

Що було раніше: 11 жовтня Міноборони видало наказ №313, який перелічує трохи більше 100 професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов'язує жінок цих професій стати на облік військовозобов'язаних.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже, що цей наказ виник, щоб порахувати жінок, яких можливо використовувати під час захисту держави.

З переліком жіночих професій, які підлягають обов'язковому військовому обліку, можна за посиланням.

Передісторія: 

  • Військовий обов'язок стосується жінок віком від 18 до 60 років. Зараз на обліку вже є більше 10 тисяч жінок.
  • Брати на облік будуть не всіх. Адже, крім професії, існують ще вікові обмеження та обмеження за станом здоров'я.

Ольга Кириленко, УП
Теми: МіноборонигендерЗбройні сили


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ОБСЄ фіксує на Донбасі рух колон російських вантажівок та військову техніку

відеоНайпотужніший космічний телескоп "Джеймс Вебб" запустили на орбіту

фотоНа Львівщині вибух повністю зруйнував будинок, 5 госпіталізованих

Уряд Меркель перед відходом від влади затвердив рекордні обсяги експорту зброї

Зі Львова до Карпат запустили "Буковельський експрес"

Почались виплати "єПідтримки" через держбанки

Усі новини...
Міноборони
У Міноборони пояснили, коли жінкам йти у військомати і що робити
У Міноборони припустили, що вимогою щодо України Путін хоче виграти щось менше
Гроші, служба біля дому, збереження роботи: в Міноборони назвали переваги тероборони
Останні новини
18:31
Україна не виконала зобов'язання по меморандуму з МВФ — аналітики
18:23
Ексканцлер Австрії знайшов роботу у США – ЗМІ
18:08
ОБСЄ фіксує на Донбасі рух колон російських вантажівок та військову техніку
17:16
Штам "Омікрон" став домінуючим у Португалії
17:06
Кабмін дозволив бюджетникам у грудні стовідсоткову передоплату за газ
16:57
відеоНайпотужніший космічний телескоп "Джеймс Вебб" запустили на орбіту
16:17
В Іспанії офіційно оголосили про кінець виверження вулкана на Канарах
15:46
У Києві буде слизько: водіїв закликають не користуватися авто
15:31
У правлінні УЗ відбулися зміни
15:26
фотоНа Львівщині вибух повністю зруйнував будинок, 5 госпіталізованих
Усі новини...