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С 2023 года женщин, не вставших на военный учет, будут штрафовать, как и мужчин

Четверг, 23 декабря 2021, 16:44
ФОТО С ПАРАДА Независимости 2021, ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

С 2023 года в Украине будут штрафовать работающих украинок и предприятия, где они работают, если те не стали на военный учет.

Источник: военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Валерий Куценко в комментарии УП

Прямая речь: "Все штрафы в вопросе постановки на учет военнообязанных женщин, потому что по мужчинам это уже работает, мы проверяем предприятия, – в 2022 году действовать не будут.

В 2022 году мы будем их принимать только на военный учет. Оказывать помощь руководителям предприятий и организаций мы будем только с 2023 года.

С 2023 года предприятия не имеют права принимать неучтенных женщин на работу.

Предприятия и так ведут этот учет для мужчин, теперь будут и для женщин. Мы будем все разъяснять. В самой системе постановки на учет ничего не изменилось.

Детали: Размер штрафа для украинок составит от 850 гривен, для предприятий – от 5500.

Что было раньше: 11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть больше 100 профессий, родственных соответствующим военным -учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что этот приказ возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать для защиты государства.

С перечнем женских профессий, подлежащих обязательному военному учету, можно по ссылке.

Предыстория:

  • Воинская обязанность касается женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Сейчас на учете уже более 10 тысяч женщин.
  • Брать на учет будут не всех. Ведь кроме профессии существуют еще возрастные ограничения и ограничения по состоянию здоровья.

Ольга Кириленко, УП
Темы: МинобороныгендерВооруженные силы
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