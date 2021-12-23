С 2023 года женщин, не вставших на военный учет, будут штрафовать, как и мужчин
С 2023 года в Украине будут штрафовать работающих украинок и предприятия, где они работают, если те не стали на военный учет.
Источник: военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Валерий Куценко в комментарии УП
Прямая речь: "Все штрафы в вопросе постановки на учет военнообязанных женщин, потому что по мужчинам это уже работает, мы проверяем предприятия, – в 2022 году действовать не будут.
В 2022 году мы будем их принимать только на военный учет. Оказывать помощь руководителям предприятий и организаций мы будем только с 2023 года.
С 2023 года предприятия не имеют права принимать неучтенных женщин на работу.
Предприятия и так ведут этот учет для мужчин, теперь будут и для женщин. Мы будем все разъяснять. В самой системе постановки на учет ничего не изменилось.
Детали: Размер штрафа для украинок составит от 850 гривен, для предприятий – от 5500.
Что было раньше: 11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть больше 100 профессий, родственных соответствующим военным -учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что этот приказ возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать для защиты государства.
С перечнем женских профессий, подлежащих обязательному военному учету, можно по ссылке.
Предыстория:
- Воинская обязанность касается женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Сейчас на учете уже более 10 тысяч женщин.
- Брать на учет будут не всех. Ведь кроме профессии существуют еще возрастные ограничения и ограничения по состоянию здоровья.