Росія завезла в ОРДЛО 300 тисяч доз "Спутніка"

Російський конвой 23 грудня доставив до Донецька понад 270 тисяч доз вакцини проти коронавірусу "Супутник Light".

Джерело: "Новини Донбасу" з посиланням на так зване "міністерство охорони здоров'я" бойовиків.

Деталі: Зазначається, що загалом привезли 272 350 доз. Препарат використовуватимуть для вакцинації та ревакцинації.

Бажаючим вакцинуватися потрібно звернутися до будь-якого пункту вакцинації, попередня реєстрація на сайті "МОЗ" більше не потрібна.

Довідка: "Супутник Лайт" - російський препарат, для вакцинації яким потрібен лише один укол. Він є першим компонентом двокомпонентної вакцини "Супутник V".

Нагадаємо: Понад 300 мешканців окремих районів Донецької області пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 на підконтрольній українській владі території Донеччини.