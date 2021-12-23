Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія завезла в ОРДЛО 300 тисяч доз "Спутніка"

Четвер, 23 грудня 2021, 18:33
фото: Спутнік

Російський конвой 23 грудня доставив до Донецька понад 270 тисяч доз вакцини проти коронавірусу "Супутник Light".

Джерело: "Новини Донбасу" з посиланням на так зване "міністерство охорони здоров'я" бойовиків.

Деталі: Зазначається, що загалом привезли 272 350 доз. Препарат використовуватимуть для вакцинації та ревакцинації.

Бажаючим вакцинуватися потрібно звернутися до будь-якого пункту вакцинації, попередня реєстрація на сайті "МОЗ" більше не потрібна.

Довідка: "Супутник Лайт" - російський препарат, для вакцинації яким потрібен лише один укол. Він є першим компонентом двокомпонентної вакцини "Супутник V".

Нагадаємо: Понад 300 мешканців окремих районів Донецької області пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 на підконтрольній українській владі території Донеччини.

Теми: ОРДЛОокупаціяРосіявакцинаціяКоролевська


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоНайпотужніший космічний телескоп "Джеймс Вебб" запустили на орбіту

фотоНа Львівщині вибух повністю зруйнував будинок, 5 госпіталізованих

Уряд Меркель перед відходом від влади затвердив рекордні обсяги експорту зброї

Зі Львова до Карпат запустили "Буковельський експрес"

Почались виплати "єПідтримки" через держбанки

У Росії заявили про відведення частини військових із Криму та кордону з Україною

Усі новини...
ОРДЛО
Порошенко знав про постачання вугілля з ОРДЛО, але участі у цьому не брав – адвокати
В Україні щепили від Covid понад 300 мешканців ОРДЛО
На Луганщині затримали "сержантку ЛНР": приїхала по пенсію
Останні новини
18:23
Ексканцлер Австрії знайшов роботу у США – ЗМІ
18:08
ОБСЄ фіксує на Донбасі рух колон російських вантажівок та військову техніку
17:16
Штам "Омікрон" став домінуючим у Португалії
17:06
Кабмін дозволив бюджетникам у грудні стовідсоткову передоплату за газ
16:57
відеоНайпотужніший космічний телескоп "Джеймс Вебб" запустили на орбіту
16:17
В Іспанії офіційно оголосили про кінець виверження вулкана на Канарах
15:46
У Києві буде слизько: водіїв закликають не користуватися авто
15:31
У правлінні УЗ відбулися зміни
15:26
фотоНа Львівщині вибух повністю зруйнував будинок, 5 госпіталізованих
15:02
Майже 70 мігрантів намагалися незаконно перетнути польський кордон з Білорусі
Усі новини...