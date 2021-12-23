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Росія завезла в ОРДЛО 300 тисяч доз "Спутніка"

Четвер, 23 грудня 2021, 17:33
Росія завезла в ОРДЛО 300 тисяч доз Спутніка
фото: Спутнік

Російський конвой 23 грудня доставив до Донецька понад 270 тисяч доз вакцини проти коронавірусу "Супутник Light".

Джерело: "Новини Донбасу" з посиланням на так зване "міністерство охорони здоров'я" бойовиків.

Деталі: Зазначається, що загалом привезли 272 350 доз. Препарат використовуватимуть для вакцинації та ревакцинації.

Бажаючим вакцинуватися потрібно звернутися до будь-якого пункту вакцинації, попередня реєстрація на сайті "МОЗ" більше не потрібна.

Довідка: "Супутник Лайт" - російський препарат, для вакцинації яким потрібен лише один укол. Він є першим компонентом двокомпонентної вакцини "Супутник V".

Нагадаємо: Понад 300 мешканців окремих районів Донецької області пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 на підконтрольній українській владі території Донеччини.

"Українська правда" в Threads

Теми: ОРДЛОокупаціяРосіявакцинаціяКоролевська
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