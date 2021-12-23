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Россия завезла в ОРДЛО 300 тысяч доз "Спутника"

Четверг, 23 декабря 2021, 18:33
фото: спутник

Российский конвой 23 декабря доставил в Донецк более 270 тысяч доз вакцины против коронавируса "Спутник Light".

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемое "министерство здравоохранения" боевиков.

Детали: Отмечается, что всего привезли 272 350 доз. Препарат будут использовать для вакцинации и ревакцинации.

Желающим вакцинироваться нужно обратиться в любой пункт вакцинации, предварительная регистрация на сайте "минздрава" больше не нужна.

Справка: "Спутник Лайт" — российский препарат, для вакцинации которым требуется только один укол. Он представляет собой первый компонент двухкомпонентной вакцины "Спутник V".

Напомним: Более 300 жителей отдельных районов Донецкой области прошли полный курс вакцинации от COVID-19 на подконтрольной украинской власти территории Донетчины.

Темы: ОРДЛОоккупацияРосcиявакцинацияКоролевская
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