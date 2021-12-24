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Війна на Донбасі: Окупанти гатили з забороненої "Мінськом" зброї

П'ятниця, 24 грудня 2021, 06:54
Війна на Донбасі: Окупанти гатили з забороненої Мінськом зброї
ФОТО: GETTY IMAGES

23 грудня російські найманці тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі, зокрема застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В напрямку Шумів окупанти стріляли з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Золотого-4 - з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Луганщині пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Уточнюється, що втрат серед українських військовослужбовців немає.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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