Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Война на Донбассе: Оккупанты гатили из запрещенного "Минском" оружия

Пятница, 24 декабря 2021, 07:54
ФОТО: GETTY IMAGES

23 декабря российские наемники трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в частности, применив запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Шумов оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов, а вблизи Золотого-4 – из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, по Луганщине пролетел вражеский беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Уточняется, что потерь среди украинских военнослужащих нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский ввел санкции против новых владельцев телеканала ОПЗЖ

Новости 28 декабря: "слуга" купил телеканал, "Омикрон" в Киеве

Офис генпрокурора уведомил спикера Рады о подозрении для Порошенко – СМИ

В Киеве обнаружили первые случаи "Омикрона"

Заседание СНБО переносится: Зеленский расширил повестку дня

таблицаГордон возглавил президентский рейтинг среди не политиков – опрос

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Режим "тишины" на Донбассе не нарушают уже более суток
Штаб ООС сообщает о "тишине" на Донбассе в течение суток
Украинские военные на Донбассе уничтожили вражеский беспилотник
Последние новости
23:10
Гриппом и ОРВИ заболели почти 3 миллиона человек - Минздрав
22:30
Зеленский ввел санкции против новых владельцев телеканала ОПЗЖ
22:06
Отель "Украина" на Майдане Незалежности передали Мининфраструктуры
21:45
В Тернопольской области произошел массивный пожар: из-за разрушений задерживают поезд
21:30
В Раде предлагают обложить спецпошлиной импорт всех энергоресурсов из России
21:14
ФОТОВ Днепре и Запорожье не утихают снегопады: улицы городов застряли в пробках
21:06
Новости 28 декабря: "слуга" купил телеканал, "Омикрон" в Киеве
20:24
Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Путина в прославлении сталинизма
20:20
МИД Украины призвал правительство Грузии относиться к Саакашвили "с уважением"
20:03
Изменение климата ударит по 5 областям Украины – исследование
Все новости...