Война на Донбассе: Оккупанты гатили из запрещенного "Минском" оружия

23 декабря российские наемники трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в частности, применив запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Шумов оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов, а вблизи Золотого-4 – из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, по Луганщине пролетел вражеский беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Уточняется, что потерь среди украинских военнослужащих нет.