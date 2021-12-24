Война на Донбассе: Оккупанты гатили из запрещенного "Минском" оружия
Пятница, 24 декабря 2021, 07:54
23 декабря российские наемники трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в частности, применив запрещенное Минскими договоренностями оружие.
Источник: штаб ООС
Детали: В направлении Шумов оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов, а вблизи Золотого-4 – из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, по Луганщине пролетел вражеский беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Уточняется, что потерь среди украинских военнослужащих нет.
Украинская правда