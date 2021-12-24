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Война на Донбассе: Оккупанты гатили из запрещенного "Минском" оружия

Пятница, 24 декабря 2021, 06:54
Война на Донбассе: Оккупанты гатили из запрещенного Минском оружия
ФОТО: GETTY IMAGES

23 декабря российские наемники трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в частности, применив запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Шумов оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов, а вблизи Золотого-4 – из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, по Луганщине пролетел вражеский беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Уточняется, что потерь среди украинских военнослужащих нет.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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