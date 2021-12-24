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Коштовна ялинка УЗ, яка знайшлася після кримінальної справи: розслідування триває

П'ятниця, 24 грудня 2021, 10:36
Коштовна ялинка УЗ, яка знайшлася після кримінальної справи: розслідування триває
фото "Укрзалізниці"

Правоохоронці продовжують розслідувати можливе розкрадання коштів при укладанні договорів на встановлення, прикрашання новорічних штучних ялинок та приміщень  столичного залізничного вокзалу.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами Максимець, кримінальне провадження розслідують слідчі поліції під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури Києва.

Напередодні "Укрзалізниця" заявила про відсутність "зради", оскільки ялинка, яку шукали правоохоронці, знайшлася, і її, мовляв, встановлюють.

Водночас у прокуратурі вказують на низку порушень, які мали місце при укладанні договорів та при фактичній реалізації, зокрема про завищення вартості ялинки у понад 100%.

Пряма мова: "Так, гідно з матеріалами слідства, до 17 грудня 2021 року у фоє центрального залізничного вокзалу та біля входу до Південного вокзалу мали встановити, прикрасити дві ялинки. Загальна вартість усіх договорів складає 4,247 млн. гривень, при цьому очікувана вартість закупівель складала 4,386 млн. гривень.

Варто також зазначити, що здійснення монтажу каркасної ялинки, її прикрашення коштувало бюджету АТ "Укрзалізниця" 324 100 грн.

При цьому на ялинку для зали Центрального вокзалу філія "Укрзалізниці" витратила 684 тисячі гривень, натомість вартість вказаної ялинки (висота 12 метрів, діаметр 4,8 м., кількість гілок 1928 шт.) у цього ж українського виробника - ТОВ "Квазар" (Львівська область, м. Городок) - становить 282 930 грн., тобто завищення вартості ялинки складає понад 100% порівняно з вартістю у виробника.

На час проведення слідчих дій 22 та 23 грудня біля входу до Південного вокзалу була встановлена штучна ялинка з прикрасами, проте ялинка, яка мала б бути у фоє - була відсутня. Також було відсутнє декорування балконів і перил зали Центрального вокзалу, що підтверджується проведеним оглядом.

При цьому за роботи з встановлення та прикрашання ялинок та приміщень вокзалу "Укрзалізницею" була здійснена передоплата у розмірі 70% від суми підряду. Роботи, які мали бути завершеними до 17 грудня, у дійсності розпочалися лише ввечері 23 грудня після відкриття кримінального провадження та проведення допитів службових осіб. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають".

Що передувало: Правоохоронці запідозрили розкрадання 5 мільйонів гривень на встановленні та прикрашанні новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі столиці. Дерево, яке мали встановити до 17 грудня, станом на четвер було відсутнім.

Водночас увечері цього дня "Укрзалізниця" заявила, що ялинка, яку шукали правоохоронці, знайшлася, і зараз її встановлюють.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київпрокуратура
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