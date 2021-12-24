Дорогая елка УЗ, которая нашлась после уголовного дела: расследование продолжается

Правоохранители продолжают расследовать возможное хищение средств при заключении договоров на установку, украшение новогодних искусственных елок и помещений столичного железнодорожного вокзала.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам Максимец, уголовное производство расследуют следсователи полиции под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры Киева.

Накануне "Укрзализныця" заявила об отсутствии "зрады", поскольку елка, которую искали правоохранители, нашлась, и ее, мол, устанавливают.

В то же время в прокуратуре указывают ряд нарушений, которые имели место при заключении договоров и при фактической реализации, в частности на завышение стоимости елки более чем на 100%.

Прямая речь: "Так, по материалам следствия, до 17 декабря 2021 года в фойе центрального железнодорожного вокзала и у входа в Южный вокзал должны были установить и украсить две елки. Общая стоимость всех договоров составляет 4,247 млн. гривен, при этом ожидаемая стоимость закупок составляла 4,386 млн гривен.

Следует также отметить, что осуществление монтажа каркасной елки, ее украшение стоило бюджету АО "Укрзализныця" 324 100 грн.

При этом на елку для зала Центрального вокзала филиал "Укрзализныци" потратил 684 тысячи гривен, стоимость указанной елки (высота 12 метров, диаметр 4,8 м., количество ветвей 1928 шт.) у этого же украинского производителя - ООО "Квазар" (Львовская область, г. Городок) составляет 282 930 грн, то есть завышение стоимости елки составляет более 100% по сравнению со стоимостью у производителя.

На время проведения следственных действий 22 и 23 декабря у входа в Южный вокзал была установлена ​​искусственная елка с украшениями, однако елка, которая должна быть в фойе - отсутствовала. Также отсутствовала декорация балконов и перил зала Центрального вокзала, что подтверждается проведенным осмотром.

При этом за работы по установке и украшению елок и помещений вокзала "Укрзализныце" была осуществлена ​​предоплата в размере 70% от суммы подряда. Работы, которые должны были быть завершены до 17 декабря, в действительности начались только вечером 23 декабря после открытия уголовного производства и проведения допросов должностных лиц. Следственные действия по уголовному производству продолжаются".

Что предшествовало: Правоохранители заподозрили хищение 5 миллионов гривен на установке и украшении новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале столицы. Дерево, которое должны были установить до 17 декабря, по состоянию на четверг отсутствовало.

В то же время вечером "Укрзализныця" заявила, что елка, которую искали правоохранители, нашлась, и сейчас ее устанавливают.