Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Спецоперация на границе с Беларусью: тренировались перебрасывать резерв за 30-60 минут

Пятница, 24 декабря 2021, 12:11
Спецоперация на границе с Беларусью: тренировались перебрасывать резерв за 30-60 минут
фото ГПСУ

Совместная специальная пограничная операция "Полесье" на границе с Беларусью длится уже месяц, в рамках нее отработана в частности возможность оперативной переброски резервов.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Спецоперация проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ, СБУ, ГСЧС, другими задействованными резервами и проходит в пределах пяти областей, граничащих с Беларусью.

 
 

Главная задача – безопасность в приграничных районах и непосредственно на границе Украины с Беларусью, в частности, наращивание возможностей для оперативного реагирования на попытки массового нарушения госграницы мигрантами.

С этой целью в приграничных районах размещены резервы Госпогранслужбы, Национальной гвардии, Нацполиции. В случае резкого изменения обстановки отработана возможность оперативного прибытия резервов на любой участок границы в течение 30-60 минут. Для этого предусмотрено использование вертолетов, автомобильной и специальной техники, отмечают в ГПСУ.

 

В рамках операции отработаны механизмы реагирования на обострение обстановки, предполагающие организацию взаимодействия силовых структур, органов местной власти, общественности.

Пограничники указывают на существенную активизацию инженерного устройства государственной границы.

Для охраны границы активно используется авиация, дроны, а также технические средства наблюдения.

Дословно: "При проведении операции не зафиксировано ни одного нарушения украинско-белорусской границы вне пунктов пропуска. В пунктах пропуска зафиксирована лишь одна попытка въезда в Украину 15 иностранцев с Ближнего Востока, которые не смогли подтвердить цель прибытия в нашу страну.

Также были зафиксированы попытки враждебной пропаганды скомпрометировать мероприятия, проводимые в рамках операции "Полесье". В частности, было несколько попыток распространять фейковую информацию о якобы задержании и расстреле групп нелегалов украинскими военными. Эта информация была оперативно обнаружена и опровергнута…

Совместная специальная пограничная операция "Полесье" продолжается, а опыт ее проведения будет учтен и на других участках границы".

Украинская правда
Темы: БеларусьмиграциябеженцыграницаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
Беларусь
Минобороны Беларуси заявило, что согласовало с вагнеровцами какую-то "дорожную карту"
Зеленский собирал Ставку: Буданов рассказал, что происходит в Беларуси
Минобороны Беларуси заявило, что вагнеровцы уже тренируют их военных
Последние новости
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
Все новости...
Реклама: