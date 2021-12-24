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Спецоперация на границе с Беларусью: тренировались перебрасывать резерв за 30-60 минут

Пятница, 24 декабря 2021, 13:11
фото ГПСУ

Совместная специальная пограничная операция "Полесье" на границе с Беларусью длится уже месяц, в рамках нее отработана в частности возможность оперативной переброски резервов.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Спецоперация проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ, СБУ, ГСЧС, другими задействованными резервами и проходит в пределах пяти областей, граничащих с Беларусью.

 
 

Главная задача – безопасность в приграничных районах и непосредственно на границе Украины с Беларусью, в частности, наращивание возможностей для оперативного реагирования на попытки массового нарушения госграницы мигрантами.

С этой целью в приграничных районах размещены резервы Госпогранслужбы, Национальной гвардии, Нацполиции. В случае резкого изменения обстановки отработана возможность оперативного прибытия резервов на любой участок границы в течение 30-60 минут. Для этого предусмотрено использование вертолетов, автомобильной и специальной техники, отмечают в ГПСУ.

 

В рамках операции отработаны механизмы реагирования на обострение обстановки, предполагающие организацию взаимодействия силовых структур, органов местной власти, общественности.

Пограничники указывают на существенную активизацию инженерного устройства государственной границы.

Для охраны границы активно используется авиация, дроны, а также технические средства наблюдения.

Дословно: "При проведении операции не зафиксировано ни одного нарушения украинско-белорусской границы вне пунктов пропуска. В пунктах пропуска зафиксирована лишь одна попытка въезда в Украину 15 иностранцев с Ближнего Востока, которые не смогли подтвердить цель прибытия в нашу страну.

Также были зафиксированы попытки враждебной пропаганды скомпрометировать мероприятия, проводимые в рамках операции "Полесье". В частности, было несколько попыток распространять фейковую информацию о якобы задержании и расстреле групп нелегалов украинскими военными. Эта информация была оперативно обнаружена и опровергнута…

Совместная специальная пограничная операция "Полесье" продолжается, а опыт ее проведения будет учтен и на других участках границы".

Украинская правда
Темы: БеларусьмиграциябеженцыграницаПограничная служба
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