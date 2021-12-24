На Луганщині шахтарі страйкують уже тиждень
На шахті "Новодружеська" Лисичанськвугілля сьомий день страйкують шахтарі.
Джерело: facebook-сторінка народного депутата й голови Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця
Пряма мова Волинця: "Сьомий день триває акція протесту на шахті "Новодружеська" Лисичанськвугілля.
Призупинено видобуток вугілля, на шахті підтримується режим життєзабезпечення. Попри тиск з боку адміністрації підприємства, гірники відмовляються спускатися в шахту, доки їм не виплатять зарплатну заборгованість за 3 місяці".
Деталі: Волинець додав, що акція протесту почалась 18 грудня, коли 12 прохідників із четвертої зміни відмовились виїжджати з-під землі. Згодом акція перетворилась у наземний протест.
За словами депутата, адміністрація шахти намагається застосувати силові структури, щоби притлумити протест.
Передісторія:
- За даними джерел "Української правди", Волинця називають наближеним до найбагатшого бізнесмена України Ріната Ахметова. Син Волинця працевлаштований у гірничо-металургійній групі "Метінвест Холдинг" із бізнес-структур Ахметова.
- У матеріалі "Української правди" було детально викладено, яким чином Ахметов застосовує свої бізнес-активи в металургії та енергетиці для тиску на владу.
- Акціонерне товариство "Лисичанськвугілля" перебуває в повній власності Міністерства енергетики України.
- На початку грудня страйк влаштували гірники шахти "Алмазна" на Донеччині.
- У Міністерстві енергетики визнають, що рівень виплати заробітної плати працівникам шахт "дуже поганий".