На Луганщині шахтарі страйкують уже тиждень 

На шахті "Новодружеська" Лисичанськвугілля сьомий день страйкують шахтарі.

Джерело: facebook-сторінка народного депутата й голови Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця

Пряма мова Волинця: "Сьомий день триває акція протесту на шахті "Новодружеська" Лисичанськвугілля.

Призупинено видобуток вугілля, на шахті підтримується режим життєзабезпечення. Попри тиск з боку адміністрації підприємства, гірники відмовляються спускатися в шахту, доки їм не виплатять зарплатну заборгованість за 3 місяці".

Деталі: Волинець додав, що акція протесту почалась 18 грудня, коли 12 прохідників із четвертої зміни відмовились виїжджати з-під землі. Згодом акція перетворилась у наземний протест.

За словами депутата, адміністрація шахти намагається застосувати силові структури, щоби притлумити протест.

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