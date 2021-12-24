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В Луганской области шахтеры бастуют уже неделю

Пятница, 24 декабря 2021, 13:32
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ FACEBOOK-СТРАНИЦЫ МИХАИЛА ВОЛЫНЦА

На шахте "Новодружеская" Лисичанскуголь седьмой день бастуют шахтеры.

Источник: facebook-страница народного депутата и главы Независимого профсоюза шахтёров Михаила Волынца

Прямая речь Волынца: "Седьмой день проходит акция протеста на шахте "Новодружеская" Лисичанскуголь.

Приостановлена ​​добыча угля, на шахте поддерживают режим жизнеобеспечения. Несмотря на давление со стороны администрации предприятия, шахтёры отказываются спускаться в шахту до тех пор, пока им не выплатят зарплатную задолженность за 3 месяца".

Детали: Волынец добавил, что акция протеста началась 18 декабря, когда 12 проходчиков из четвертой смены отказались выезжать из-под земли. Впоследствии акция превратилась в наземный протест.

По словам депутата, администрация шахты пытается применить силовые структуры, чтобы подавить протест.

Предыстория: 

  • По данным источников "Украинской правды", Волынца называют приближенным к окружению самого богатого бизнесмена Украины Рината Ахметова. Сын Волынца трудоустроен в горно-металлургической группе "Метинвест Холдинг" из бизнес-структур Ахметова.
  • В материале "Украинской правды" было подробно изложено, каким образом Ахметов применяет свои бизнес-активы в металлургии и энергетике для давления на власть.
  • Акционерное общество "Лисичанскуголь" находится в полной собственности Министерства энергетики Украины.
  • В начале декабря забастовку устроили горняки шахты "Алмазная" в Донецкой области.
  • В Министерстве энергетики признают, что уровень выплаты заработной платы работникам шахт "очень плохой".

Украинская правда
Темы: шахтыэнергетикамитингиЛуганская область
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