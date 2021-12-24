В Луганской области шахтеры бастуют уже неделю

На шахте "Новодружеская" Лисичанскуголь седьмой день бастуют шахтеры.

Источник: facebook-страница народного депутата и главы Независимого профсоюза шахтёров Михаила Волынца

Прямая речь Волынца: "Седьмой день проходит акция протеста на шахте "Новодружеская" Лисичанскуголь.

Приостановлена ​​добыча угля, на шахте поддерживают режим жизнеобеспечения. Несмотря на давление со стороны администрации предприятия, шахтёры отказываются спускаться в шахту до тех пор, пока им не выплатят зарплатную задолженность за 3 месяца".

Детали: Волынец добавил, что акция протеста началась 18 декабря, когда 12 проходчиков из четвертой смены отказались выезжать из-под земли. Впоследствии акция превратилась в наземный протест.

По словам депутата, администрация шахты пытается применить силовые структуры, чтобы подавить протест.

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