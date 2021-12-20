В пошуках ґрунтовної експертизи з питань боротьби з олігархами "Українська правда" звернулася до першоджерел – одного із найвідоміших фахівців, автора трактату "Політика" Арістотеля.



2405-річний давньогрецький науковець, філософ і логік поділився думками щодо того, які антиолігархічні закони можуть бути дієвими, і як зазвичай відбувається повалення олігархату.



Попередження про конфлікт інтересів: на прохання царя Філіппа II Македонського Арістотель займався вихованням його сина – Александра. Згодом Філіппа II вбили. За однією із версій до цього були причетні олігархи, але це не точно.



– Всі говорять, що олігархічний устрій – це погано. Це точно не фейк?



– Демократичний устрій буде надійнішим (ніж олігархічний) і зазнає менше потрясінь. Адже саме в олігархічному устрою приховуються зародки майбутніх чвар, причому двоякого роду: по-перше, незгоди між самими олігархами, по-друге, чвари олігархів з народом.



У демократичних же державах буває тільки один вихід обурень, а саме: проти олігархії; бо ж слід наголосити, що сам проти себе народ не бунтуватиме.



– Ну добре, олігархія – це погано. А як позбавити олігархів впливу на державу?



– Повалення олігархії відбувається головним чином із двох причин. Перша з них – коли олігархія чинить утиски народові: в цьому випадку досить будь-якого поводиря (народу, аби вчинити переворот). Друга – коли на чолі народу стає виходець з олігархів...



Часто олігархії гинули через те, що характер їхнього правління скидався на деспотію, і це викликало роздратування навіть у тих, хто стояв біля керма влади…



Перевороти в олігархіях відбуваються ще й тому, що самі олігархи, охоплені честолюбством, хочуть здобути ще більше прав…



Іноді державний переворот відбувається тоді, коли в олігархіях влада переходить до рук кількох осіб; прагнучи здобути рівні права, покривджені вдаються по допомогу до народу.



Відбуваються перевороти в олігархіях і тоді, коли декотрі олігархи, ведучи розбещений спосіб життя, гайнують власні статки; бо такі люди, прагнучи запровадити в державі нові порядки, або самі намагаються захопити владу (з метою встановити тиранію), або готують до цього когось іншого.



– Окей, з чого варто розпочати похід держави на олігархів?



– Оскільки в управлінні державою бере участь багато осіб, значну користь дають деякі демократичні закони – наприклад, обрання урядовців на півроку, аби всі рівноправні могли побути на державній посаді.



Завдяки короткочасному перебуванню на посаді можна запобігти переходу аристократій та олігархій в династичну олігархію. Зрештою, тим, хто перебуває біля керма влади такий короткий час, не так легко вчинити зло, як це можуть зробити ті, хто керує довго.



Саме ця обставина породжує тиранію в державах з олігархічним та демократичним устроєм. Причому й тут, і там до тиранії прагнуть найвпливовіші: у демократіях – демагоги, в олігархіях – династи або ті, хто обіймає найважливіші посади, до того ж протягом тривалого часу.



– Зрозуміло. А після перемоги над олігархами все буде добре?



– Найголовніше при всякому державному устрою – це через відповідні закони та решту постанов налагодити таку систему правління, аби урядовці не мали змоги перетворювати її на джерело своєї корисливості.



За цим особливо слід стежити в олігархічних державах. Народ, усунутий від участі в державному управлінні, переносить це спокійно, навіть з радістю, коли йому не заважають влаштовувати свої особисті справи. Коли ж народ має думку, що власті розкрадають державне майно, він ремствує – мовляв, його позбавлено і почестей, і змоги наживатися (за рахунок державного майна).



В олігархіях правителям варто подбати, аби законодавство оберігало права простолюду; натомість у нинішніх державах з таким устроєм робиться зовсім протилежне.



Навіть більше, у деяких з цих держав закони викликають хіба що лють у простолюду, а рішення судів спрямовані на погіршення його становища. А корисно було б чинити навпаки або принаймні вдавати, що тут дбають про народ, і судочинство вести так, аби простолюд не зазнавав шкоди.

