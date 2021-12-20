21 січня 2019
За два місяці до першого туру президентських виборів кандидат Володимир Зеленський анонсує боротьбу з олігархами
шляхом встановлення "однакових правил для всіх". Втім у його програмі
про цю боротьбу жодної згадки. У пріоритеті народовладдя, мир, справедливість і цифровізація. 2 травня 2019
"За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей", – пише
Зеленський на своїй фейсбук-сторінці за пару тижнів до інавгурації. 5 липня 2019
Ахметов, за домовленістю із Зеленським
, купує 30 "швидких" і передає їх у регіони. 2 жовтня 2019 Пінчук на прохання Зеленського
купує в Одесі квартири звільненим з полону 24 українським морякам. 16 березня 2020
Зеленський збирає олігархів на Банковій й уперше публічно просить про їхню допомогу
– країну накриває пандемія коронавірусу. Олігархи погоджуються. Рінат Ахметов бере під своє крило найбільше з усіх – майже 5 областей. 30 березня 2020
До Ради вносять законопроєкт, який унеможливлює повернення збанкрутілих банків попереднім власникам. Його головна мішень – ексвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський, який продовжує оскаржувати націоналізацію "Привату" в судах.
Документ всіляко намагаються збити – до нього подають
рекордні 16 тисяч правок. Але провалити законопроєкт не можна аж ніяк – на кону коронавірусний транш від МВФ. 13 травня 2020
Рада ухвалює "антиколомойський закон"
. "Протягувати" його в парламент приїжджає сам президент. 11 червня 2020
На запитання УП, чому на каналах Ахметова не критикують президента
, Зеленський жартома відповідає: "Можливо, через те, що це справедливий канал?". 23 вересня 2020
Джерела УП стверджують, що Ахметов щомісяця спонсорує
фракцію "Слуги народу" та Офіс президента на понад 2 мільйони доларів. У пресслужбі олігарха це називають брехнею
. 2 лютого 2021
Зеленський руками РНБО блокує три канали Віктора Медведчука
і вводить санкції проти його найближчого соратника Тараса Козака. Єдиний член Раднацбезу, який утримується під час голосування, – тогочасний спікер Ради Дмитро Разумков. 18 лютого 2021
Після блокування каналів Медведчука і на тлі чуток про майбутній "антиолігархічний" закон Петро Порошенко побоюється закриття "Прямого", який деюре належить ексрегіоналу Володимиру Макеєнку, і переписує його на себе
. 12 березня 2021
Зеленський підтримує санкції США проти Ігоря Коломойського
, людиною якого його називали всю передвиборчу кампанію. 15 квітня 2021
Зеленський анонсує
антиолігархічний закон. Відлік першої в історії України війни проти олігархів пішов.
19 квітня 2021
Міністр фінансів Сергій Марченко анонсує зміни до Податкового кодексу, які матимуть неофіційну назву – "антиахметівський закон"
.
Він, зокрема, підвищує ренту на видобуток залізної руди, збільшує акциз на продаж "зеленої" електроенергії та скасовує пільги на земельний податок для гірничодобувних підприємств. Прийняття документу в першій редакції нанесло б величезний удар по імперії Ахметова.
11 вересня 2021
Разумков робить другий показовий жест проти лінії партії: начебто на прохання омбудсмена Денісової, він подає антиолігархічний закон
на експертизу Венеціанської комісії.
23 вересня 2021
Рада ухвалює антиолігархічний закон
. Зеленський обіцяє, що "олігархічної гілки влади в Україні більше не буде".
29 вересня 2021
"Антиахметівський закон" ризикує стати "проахметівським" – до другого читання подають правки, які можуть не підвищити, а знизити податок на видобуток залізної руди
. З тексту зникають згадки про акциз на "зелену" енергетику та скасування пільг для "гірників". 5 жовтня 2021
Укренерго повідомляє, що на теплоелектростанціях майже в 4 рази менше
вугілля, ніж того вимагає графік. 8 з 12 українських ТЕС належать Ахметову, втім проблеми стосуються і державних ТЕС також. Дефіцит вугілля спостерігається по всьому світу.
Згодом Зеленський звинуватить Ахметова
у спробах шантажувати владу енергетичною кризою.
7 жовтня 2021
Рада, після тривалої кампанії
"слуг" проти Разумкова та партійної наради в Трускавці
, знімає Разумкова
з посади спікера. Джерела УП розповідають, що Ахметов незадоволений таким рішенням.
2 листопада 2021
Через низку аварійних відключень на електростанціях ДТЕК Ахметова Україна декілька разів звертається по допомогу з сусідніх країн. А згодом через рекордно низькі запаси вугілля і взагалі відновлює комерційний імпорт з Білорусі
.
У суспільстві посилюється обговорення можливих віялових відключень електрики. 4 листопада 2021
Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков виходить з критикою санкцій РНБО
на каналі Ахметова "Україна-24". 5 листопада 2021
Зеленський підписує антиолігархічний закон
.
За 6 місяців в Україні має запрацювати реєстр олігархів під наглядом РНБО – органу, який за останній рік перейшов у повне ручне управління ОП та замінив в Україні ледь не судову гілку влади.
Ознак олігарха всього чотири – участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, статус бенефіціара підприємства-монополіста та наявність активів на понад 2,7 мільярда гривень. Відповідність хоча б трьом з них гарантує місце в списку того самого реєстру. 11 листопада 2021
УП випускає статтю, у якій розповідає про початок війни між Офісом президента та Ахметовим
. На неї реагує Офіс
, заявляючи, що спілкується з усіма однаково – коректно та з повагою. 12 листопада 2021
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телефонному режимі наказує не виплачувати
державну компенсацію за зелену енергетику ДТЕКу Ахметова. 15 листопада 2021
Укрзалізниця додатково піднімає тарифи
на перевезення залізної руди, значна частина видобутку якої припадає на Ахметова. 19 листопада 2021
Зеленський з Єрмаком демонстративно ігнорують ефір у раніше лояльного до влади Шустера на "Україна-24" Ахметова. ОПУ випускає офіційну заяву про те, що вони "за вказівкою олігарха на ефіри бігати не будуть
". 24 листопада 2021
"Слуги" вирішують бойкотувати канали Ахметова
. 26 листопада 2021
На пресмарафоні Зеленський заявляє, що в Україні готується держпереворот, у який можуть затягнути Ахметова
, і натякає, що олігарх шантажує владу
енергетичною кризою.
Євробонди ДТЕК обвалюються
на 13,3%. Ахметов відповідає, що його обурює брехня президента
. 30 листопада 2021
Рада ухвалює "антиахметівський закон"
, відкидаючи правки на користь Ахметова.