Перша Антиолігархічна

Все, що потрібно знати про головну війну Зеленського – сили, цілі, тактика противників

Серед 1 128 214 статей в українській Вікіпедії досі немає жодної про першу в новітній історії Україні системну війну влади та олігархів.

Тим часом, якби довелося обирати слово року, що найчастіше зустрічалося в українському політичному словнику 2021-го, ним безперечно могла би бути "деолігархізація".

Починаючи з лютого, новини з антиолігархічних фронтів з'являються майже щодня. А ближче до кінця року бойові дії перейшли до "гарячої" фази. Напрямком стратегічного удару влада обрала найбагатшу людину країни Ріната Ахметова та його бізнес-імперію.



Севгіль Мусаєва, Роман Романюк, Роман Кравець, Євген Будерацький, Соня Лукашова, Ольга Кириленко, Михайло Кригель, Микола Топалов, Микола Максимчук, УП
— Понеділок, 20 грудня 2021
Верстка: Сергій Корнієнко
"Українська правда" уявила, як виглядала б станом на грудень 2021 року поки що неіснуюча стаття про Першу антиолігархічну війну у Вікіпедії.

Отже, її передумови, сили, цілі і тактика сторін, найбільші битви Першої антиолігархічної і вишенька на торті – бліц з одним із найвідоміших в світі фахівців з питань олігархічного устрою і боротьби з ним, автором трактату "Політика" Арістотелем.

ЗМІСТ

8
7
6
Джерела
Підсумки Першої антиолігархічної
Інструменти пропаганди
5.3
5.2
5.1
5
4.5
4.4
Удари по кишені
Використання перебіжчиків
Санкції широкого радіуса ураження та реанімація кримінальних проваджень
Тактика ведення війни
Битва при Creative State
Бої на Шустерах
4.3
4.2
Битва під Куполом
Бліцкриги РНБО
4.1
4
Drôle de guerre та облога Медведчука
Найбільші театри бойових дій та битви Першої антиолігархічної
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
Дмитро Фірташ
Віктор Пінчук
Петро Порошенко
Ігор Коломойський
Рінат Ахметов
Володимир Зеленський
3
Сили сторін і їхні цілі у війні
2
1
Передумови та хроніка подій Першої антиолігархічної
Олігархи та влада. Історія відносин

Олігархи та влада. Історія відносин

Не бийте взагалі, якщо цього можна уникнути, але ніколи не бийте впівсили
— Теодор Рузвельт, 26-й президент США
Бджоли проти меду: українській олігархат – від Кучми до Зеленського
Архітектором української олігархічної системи називають другого президента країни Леоніда Кучму.

Саме за його президентської каденції майбутні олігархи придбали найзначущі промислові активи, приватизували колишні державні телеканали, а також поширили свій вплив на парламент.

Роком, коли Верховна Рада України стала де-факто "найбільшою біржею в країні", називають 1998-й – рік парламентських виборів. Саме тоді крупний капітал не тільки вперше отримав депутатські значки, але і делегував до сесійної зали своїх водіїв, охоронців або консультантів.

Сконструйована Кучмою система влади, коли він користувався медійними ресурсами та голосами підконтрольних олігархам фракцій, допомагали стримувати політичних конкурентів.

Система дала перший збій у 2004 році під час Помаранчевої революції.

Кандидат у президенти Віктор Ющенко заговорив про нечесну приватизацію держактивів, вплив олігархів на медіа і парламент. Найбільше дісталося Рінату Ахметову, який де-факто був "хрещеним батьком" Віктора Януковича, та Віктору Пінчуку – зятю президента Кучми.

І влада Ющенка, здавалося, дійсно робить перші кроки щодо зменшення впливу олігархів на країну.

Весна 2005 року запам'яталася штурмом донецької резиденції Ріната Ахметова міліцією, яку очолював тоді палкий революціонер, голова МВС Юрій Луценко. Щоправда олігарха в резиденції на той час не було – неспокійні часи після Помаранчевої революції він вважав за краще пересиджувати в Монако.

Також на хвилі Помаранчевої революції уряд Тимошенко забрав у Віктора Пінчука та Ріната Ахметова найбільший металургійний завод "Криворіжсталь". Реприватизація принесла державній казні рекордні 24,2 млрд гривень – саме стільки за завод заплатив британський бізнесмен індійського походження Лакшмі Міттал.

Втім, олігархи змогли зберегти свій вплив і навіть посилити його. Напередодні президентської кампанії 2010 року навіть Юлія Тимошенко, яка кілька років воювала із Ігорем Коломойським за вплив на нафтовий ринок, призначила лояльний йому менеджмент на державні підприємства. У політичних колах тоді обговорювали, що це сталося в обмін на медійну підтримку 1+1.

За президентства Віктора Ющенка наростив свій вплив і олігарх Дмитро Фірташ. Незважаючи на патріотизм та любов до трипільської культури, Ющенко заплющував очі на наявність нікому не потрібного посередника у газових відносинах з Росією "РосУкрЕнерго". Це стало головною причиною його персонального конфлікту із Тимошенко та зрештою призвело до поразки демократичних сил під час президентської кампанії 2010 року.

Віктор Янукович багато в чому завдячував своїй перемозі медійному ресурсу олігархів.

Рінату Ахметову він увімкнув зелене світло для масштабної приватизації енергетичних активів. Саме за правління Януковича Ахметов збільшив свою частку у тепловій генерації до рекордних 76%.

Зміг повернути статус-кво і Дмитро Фірташ. Контракт із Газпромом на поставки газу за пільговими цінами на хімічні підприємства, скупка тих самих хімічних заводів за рахунок кредитної лінії в 11 млрд доларів від Газпромбанку, передача в довгострокову оренду титанових родовищ – так віддячила Фірташу за підтримку тодішня влада.

Втім, ймовірно, Віктору Януковичу не давали спокою лаври Леоніда Кучми. І він вирішив створити своїх "ручних" олігархів.

Наприкінці 2012 року багато хто заговорив про зростаючий вплив на бізнесові процеси в країні старшого сина тодішнього президента – "Стоматолога" Олександра Януковича та харківського самородка Сергія Курченка. Від бурхливої діяльності цієї молоді почала страждати стара гвардія олігархів – Дмитро Фірташ і Ігор Коломойський. А згодом в країні почався Майдан через відмову влади від євроінтеграції. І у напрямку Ростова довелося тікати не тільки Януковичу, але і младоолігархам.

Петро Порошенко став президентом в тому числі завдяки віденській змові – домовленості із іншим олігархом Дмитром Фірташем про відмову від балотування Віталія Кличка. І одразу після перемоги на виборах пообіцяв продати свою кондитерську імперію.

Втім, як виявилося, обіцяного три роки чекають – і у підсумку "Рошен" опинився у сліпому трасті.

У перший же рік свого президентства Петро Порошенко встиг посваритися одразу з декількома впливовими бізнесменами.

Приводи для конфліктів були різні, проте причина одна – прагнення змінити систему координат, в якій тривалий час жили влада та бізнес. Вибору у Порошенка фактично не було. Із запитом з боку постмайданної країни на зниження впливу олігархів співпав і тиск західних дипломатів.

Саме через це з подачі президентських піарників у медіапросторі з'явився спеціальний термін, який повинен був пояснити суть процесів, що відбуваються в країні – "деолігархізація".

"Ключова позиція, з якої я зараз виходжу – деолігархізація країни. Якщо ми намагаємось збудувати в країні порядок, то вони – хаос", – говорив Порошенко у 2015 році.

Втім, деолігархізація часів Порошенка виявилася вибірковою. Війна із Ахметовим, який задіяв в ній і шахтарській десант на київських вулицях, закінчилася капітуляцією та підписанням пакту під назвою "Ротердам+". Вигодонабувачами в ньому виявилися і олігарх, і найближче оточення президента Порошенка.

Менше пощастило Ігорю Коломойському. Спочатку його позбавили впливу на державну "Укрнафту", а наприкінці 2016 року націоналізували головний актив бізнесмена"Приватбанк".

Правова війна між державою та олігархом призвела до того, що олігарх був змушений евакуюватися до Ізраїлю. І вже звідти виношувати план реванша. Зокрема медійно підтримуючи кандидата Володимира Зеленського під час президентської кампанії 2019 року.
Як перемогти олігархію? Бліц з Арістотелем
В пошуках ґрунтовної експертизи з питань боротьби з олігархами "Українська правда" звернулася до першоджерел – одного із найвідоміших фахівців, автора трактату "Політика" Арістотеля.

2405-річний давньогрецький науковець, філософ і логік поділився думками щодо того, які антиолігархічні закони можуть бути дієвими, і як зазвичай відбувається повалення олігархату.

Попередження про конфлікт інтересів: на прохання царя Філіппа II Македонського Арістотель займався вихованням його сина – Александра. Згодом Філіппа II вбили. За однією із версій до цього були причетні олігархи, але це не точно.

– Всі говорять, що олігархічний устрій – це погано. Це точно не фейк?

– Демократичний устрій буде надійнішим (ніж олігархічний) і зазнає менше потрясінь. Адже саме в олігархічному устрою приховуються зародки майбутніх чвар, причому двоякого роду: по-перше, незгоди між самими олігархами, по-друге, чвари олігархів з народом.

У демократичних же державах буває тільки один вихід обурень, а саме: проти олігархії; бо ж слід наголосити, що сам проти себе народ не бунтуватиме.

– Ну добре, олігархія – це погано. А як позбавити олігархів впливу на державу?

– Повалення олігархії відбувається головним чином із двох причин. Перша з них – коли олігархія чинить утиски народові: в цьому випадку досить будь-якого поводиря (народу, аби вчинити переворот). Друга – коли на чолі народу стає виходець з олігархів...

Часто олігархії гинули через те, що характер їхнього правління скидався на деспотію, і це викликало роздратування навіть у тих, хто стояв біля керма влади…

Перевороти в олігархіях відбуваються ще й тому, що самі олігархи, охоплені честолюбством, хочуть здобути ще більше прав…

Іноді державний переворот відбувається тоді, коли в олігархіях влада переходить до рук кількох осіб; прагнучи здобути рівні права, покривджені вдаються по допомогу до народу.

Відбуваються перевороти в олігархіях і тоді, коли декотрі олігархи, ведучи розбещений спосіб життя, гайнують власні статки; бо такі люди, прагнучи запровадити в державі нові порядки, або самі намагаються захопити владу (з метою встановити тиранію), або готують до цього когось іншого.

– Окей, з чого варто розпочати похід держави на олігархів?

– Оскільки в управлінні державою бере участь багато осіб, значну користь дають деякі демократичні закони – наприклад, обрання урядовців на півроку, аби всі рівноправні могли побути на державній посаді.

Завдяки короткочасному перебуванню на посаді можна запобігти переходу аристократій та олігархій в династичну олігархію. Зрештою, тим, хто перебуває біля керма влади такий короткий час, не так легко вчинити зло, як це можуть зробити ті, хто керує довго.

Саме ця обставина породжує тиранію в державах з олігархічним та демократичним устроєм. Причому й тут, і там до тиранії прагнуть найвпливовіші: у демократіях – демагоги, в олігархіях – династи або ті, хто обіймає найважливіші посади, до того ж протягом тривалого часу.

– Зрозуміло. А після перемоги над олігархами все буде добре?

– Найголовніше при всякому державному устрою – це через відповідні закони та решту постанов налагодити таку систему правління, аби урядовці не мали змоги перетворювати її на джерело своєї корисливості.

За цим особливо слід стежити в олігархічних державах. Народ, усунутий від участі в державному управлінні, переносить це спокійно, навіть з радістю, коли йому не заважають влаштовувати свої особисті справи. Коли ж народ має думку, що власті розкрадають державне майно, він ремствує – мовляв, його позбавлено і почестей, і змоги наживатися (за рахунок державного майна).

В олігархіях правителям варто подбати, аби законодавство оберігало права простолюду; натомість у нинішніх державах з таким устроєм робиться зовсім протилежне.

Навіть більше, у деяких з цих держав закони викликають хіба що лють у простолюду, а рішення судів спрямовані на погіршення його становища. А корисно було б чинити навпаки або принаймні вдавати, що тут дбають про народ, і судочинство вести так, аби простолюд не зазнавав шкоди.

Передумови та хроніка подій Першої антиолігархічної

Хроніка подій: 21 січня 2019 — 30 листопада 2021
21 січня 2019
За два місяці до першого туру президентських виборів кандидат Володимир Зеленський анонсує боротьбу з олігархами шляхом встановлення "однакових правил для всіх". Втім у його програмі про цю боротьбу жодної згадки. У пріоритеті народовладдя, мир, справедливість і цифровізація.

2 травня 2019
"За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей", – пише Зеленський на своїй фейсбук-сторінці за пару тижнів до інавгурації.

5 липня 2019
Ахметов, за домовленістю із Зеленським, купує 30 "швидких" і передає їх у регіони.

2 жовтня 2019
Пінчук на прохання Зеленського купує в Одесі квартири звільненим з полону 24 українським морякам.

16 березня 2020
Зеленський збирає олігархів на Банковій й уперше публічно просить про їхню допомогу – країну накриває пандемія коронавірусу. Олігархи погоджуються. Рінат Ахметов бере під своє крило найбільше з усіх – майже 5 областей.

30 березня 2020
До Ради вносять законопроєкт, який унеможливлює повернення збанкрутілих банків попереднім власникам. Його головна мішень – ексвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський, який продовжує оскаржувати націоналізацію "Привату" в судах.

Документ всіляко намагаються збити – до нього подають рекордні 16 тисяч правок. Але провалити законопроєкт не можна аж ніяк – на кону коронавірусний транш від МВФ.

13 травня 2020
Рада ухвалює "антиколомойський закон". "Протягувати" його в парламент приїжджає сам президент.

11 червня 2020
На запитання УП, чому на каналах Ахметова не критикують президента, Зеленський жартома відповідає: "Можливо, через те, що це справедливий канал?".

23 вересня 2020
Джерела УП стверджують, що Ахметов щомісяця спонсорує фракцію "Слуги народу" та Офіс президента на понад 2 мільйони доларів. У пресслужбі олігарха це називають брехнею.

2 лютого 2021
Зеленський руками РНБО блокує три канали Віктора Медведчука і вводить санкції проти його найближчого соратника Тараса Козака. Єдиний член Раднацбезу, який утримується під час голосування, – тогочасний спікер Ради Дмитро Разумков.

18 лютого 2021
Після блокування каналів Медведчука і на тлі чуток про майбутній "антиолігархічний" закон Петро Порошенко побоюється закриття "Прямого", який деюре належить ексрегіоналу Володимиру Макеєнку, і переписує його на себе.

12 березня 2021
Зеленський підтримує санкції США проти Ігоря Коломойського, людиною якого його називали всю передвиборчу кампанію.

15 квітня 2021
Зеленський анонсує антиолігархічний закон. Відлік першої в історії України війни проти олігархів пішов.

19 квітня 2021
Міністр фінансів Сергій Марченко анонсує зміни до Податкового кодексу, які матимуть неофіційну назву – "антиахметівський закон".

Він, зокрема, підвищує ренту на видобуток залізної руди, збільшує акциз на продаж "зеленої" електроенергії та скасовує пільги на земельний податок для гірничодобувних підприємств. Прийняття документу в першій редакції нанесло б величезний удар по імперії Ахметова.

11 вересня 2021
Разумков робить другий показовий жест проти лінії партії: начебто на прохання омбудсмена Денісової, він подає антиолігархічний закон на експертизу Венеціанської комісії.

23 вересня 2021
Рада ухвалює антиолігархічний закон. Зеленський обіцяє, що "олігархічної гілки влади в Україні більше не буде".

29 вересня 2021
"Антиахметівський закон" ризикує стати "проахметівським" – до другого читання подають правки, які можуть не підвищити, а знизити податок на видобуток залізної руди. З тексту зникають згадки про акциз на "зелену" енергетику та скасування пільг для "гірників".

5 жовтня 2021
Укренерго повідомляє, що на теплоелектростанціях майже в 4 рази менше вугілля, ніж того вимагає графік. 8 з 12 українських ТЕС належать Ахметову, втім проблеми стосуються і державних ТЕС також. Дефіцит вугілля спостерігається по всьому світу.

Згодом Зеленський звинуватить Ахметова у спробах шантажувати владу енергетичною кризою.

7 жовтня 2021
Рада, після тривалої кампанії "слуг" проти Разумкова та партійної наради в Трускавці, знімає Разумкова з посади спікера. Джерела УП розповідають, що Ахметов незадоволений таким рішенням.

2 листопада 2021
Через низку аварійних відключень на електростанціях ДТЕК Ахметова Україна декілька разів звертається по допомогу з сусідніх країн. А згодом через рекордно низькі запаси вугілля і взагалі відновлює комерційний імпорт з Білорусі.

У суспільстві посилюється обговорення можливих віялових відключень електрики.

4 листопада 2021
Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков виходить з критикою санкцій РНБО на каналі Ахметова "Україна-24".

5 листопада 2021
Зеленський підписує антиолігархічний закон.

За 6 місяців в Україні має запрацювати реєстр олігархів під наглядом РНБО – органу, який за останній рік перейшов у повне ручне управління ОП та замінив в Україні ледь не судову гілку влади.

Ознак олігарха всього чотири – участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, статус бенефіціара підприємства-монополіста та наявність активів на понад 2,7 мільярда гривень. Відповідність хоча б трьом з них гарантує місце в списку того самого реєстру.

11 листопада 2021
УП випускає статтю, у якій розповідає про початок війни між Офісом президента та Ахметовим. На неї реагує Офіс, заявляючи, що спілкується з усіма однаково – коректно та з повагою.

12 листопада 2021
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телефонному режимі наказує не виплачувати державну компенсацію за зелену енергетику ДТЕКу Ахметова.

15 листопада 2021
Укрзалізниця додатково піднімає тарифи на перевезення залізної руди, значна частина видобутку якої припадає на Ахметова.

19 листопада 2021
Зеленський з Єрмаком демонстративно ігнорують ефір у раніше лояльного до влади Шустера на "Україна-24" Ахметова. ОПУ випускає офіційну заяву про те, що вони "за вказівкою олігарха на ефіри бігати не будуть".

24 листопада 2021
"Слуги" вирішують бойкотувати канали Ахметова.

26 листопада 2021
На пресмарафоні Зеленський заявляє, що в Україні готується держпереворот, у який можуть затягнути Ахметова, і натякає, що олігарх шантажує владу енергетичною кризою.

Євробонди ДТЕК обвалюються на 13,3%. Ахметов відповідає, що його обурює брехня президента.

30 листопада 2021
Рада ухвалює "антиахметівський закон", відкидаючи правки на користь Ахметова.

Сили сторін і їхні цілі у війні

Розумний полководець намагається годуватися за рахунок противника. При цьому один фунт їжі противника відповідає двадцяти фунтам своєї; один пуд висівок і соломи противника відповідає двадцяти пудам своєї
— Сунь-дзи "Мистецтво війни"
Володимир Зеленський
Політичний вплив
За великим рахунком сила Володимира Зеленського знаходиться саме у парламенті. Монобільшість дозволяє йому не ділити портфелі в уряді та не розмінюватися посадами в правоохоронних органах.

Контроль над парламентом також дозволяє главі держави протягувати законопроєкти, проти яких можуть виступати олігархи. Як це сталося, наприклад, з так званим "антиколомойським" законом, який позбавляє колишніх власників "Привата" шансу повернути їм банк. Так сталося і з "антиахметівським" законом №5600, який має змусити Ахметова платити більше податків.

Однак, після відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і втрати голосів деяких членів фракції "Слуга народу", які ввійшли в міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика", Офіс президента змушений співпрацювати з депутатськими групами "Довіра" та "За майбутнє". Саме вони додають монобільшості голосів під час критичних для президента голосувань.
Цілі у війні
Послабити вплив олігархів на політику та медіа.

Серед цілей президента в антиолігархічній війні можна виділити декілька основних: зменшити вплив великого бізнесу на політику та медіа, мінімізувати критику, домогтися підвищення власного рейтингу, уникнути розвалу коаліції через "підривну роботу" олігархів.

При цьому команда Зеленського розуміє, що воювати з найбагатшою людиною країни – справа не з легких. Тому в розмовах не під запис депутати "Слуги народу" зізнаються, що готові домовлятися з олігархом, однак ключове питання – на яких умовах.

"Якщо менеджери Ахметова відчувають силу (іншої сторониУП), то готові йти на поступки. Якщо відчувають слабину, то намагаються отримати максимум", – каже представник Офісу президента.
Рінат Ахметов
Статки – 7,6 млрд дол. Перше місце в рейтингу Forbes найбагатших українців у 2021 році.
Ключові активи
Рінат Ахметов є кінцевим бенефіціарним власником близько 500 компаній, на яких працюють 200 тисяч осіб. Всі компанії об'єднанні в холдинг СКМ. Умовно їх можна розподілити за наступними напрямками:

  • гірничо-металургійна група "Метінвест Холдинг". Основними акціонерами є група СКМ Ахметова (71,25%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,75%);
  • енергетична компанія ДТЕК;
  • фінанси – банк "ПУМБ" та компанія зі страхування життя "АСКА-Життя";
  • телекомунікації – "Укртелеком";
  • медіа група "Україна";
  • інвестиційна компанія UMG Investments;
  • нерухомість – "ЕСТА Холдинг" (зокрема столичні БЦ "Леонардо", ЦУМ та готель "Опера");
  • транспортні перевезення – "Портінвест" (морські) та "Лемтранс" (залізничні);
  • сільське господарство – "Харвіст Холдинг".
Донедавна до СКМ входив ще один страховик – компанія зі страхування класичних ризиків АСКА. 22 листопада страхова компанія "ВУСО" повідомила, що досягла домовленість з холдингом Ахметова про її купівлю.

Політичний вплив
У Верховній Раді IX скликання під контролем Ахметова немає окремої повноцінної фракції чи парламентської групи.

На найбагатшого українця орієнтуються відразу декілька мажоритарників, які пройшли до парламента під брендом партії "Опозиційний блок". Йдеться про бізнеспартнера Ахметова Вадима Новинського, Сергія Магеру, Вікторію Гриб, Мусу Магомедова, Дмитра Шпенова та Дмитра Шенцева.

Частково прослідковується вплив олігарха на фракцію "Батьківщина". Наприклад, в команді Юлії Тимошенко перебуває партнер Ахметова Сергій Тарута, якого свого часу олігарх рекомендував призначити головою Донецької ОДА. Завдяки Таруті депутатом від "Батьківщини" також став Андрій Ніколаєнко.

У той же час в розмові з УП партнер Ахметова категорично спростовує свою близькість з найбагатшим українцем.

"Ми давно знайомі. Але, щоб ви розуміли, ми постійно конкурували – ІСД і СКМ конкурували на ринку. Тому некоректно писати, що я якась там орбіта. Це неправда", – переконує УП Тарута.

За даними джерел у ВРУ, наближеними до Ахметова, у "Батьківщині" також називають колишнього голову СБУ Валентина Наливайченка, екскандидата у мери Києва Олексія Кучеренка та звісно ж Михайла Волинця – який раніше очолював профспілку гірників України і син якого працює в Метінвесті,

Раніше УП повідомляла, що група депутатів "Слуги народу", що орієнтується на Іллю Павлюка, ситуативно працює на інтереси Ахметова. Однак, як зазначають співрозмовники у монобільшості, приблизно з середини осені співпраця призупинилася.

"Павлюк не найнадійніший партнер, будемо відверті. Його депутати підголосовували по дрібних речах, але по стратегічних питаннях могли спокійно прокинути, мовляв, "ну, не вийшло"", – пояснює один із впливових депутатів у "СН".

У той же час команда президента звинувачує у роботі на олігарха депутатське об'єднання Дмитра Разумкова. У цій групі, наприклад, можна знайти Людмилу Буймістр, яка орієнтується на Ахметова, і Таруту. У "Розумній політиці" також присутній згаданий вище Ніколаєнко.
Цілі у війні
"Збити" закон про олігархів або мінімізувати його наслідки для свого бізнесу.

Бізнес-імперія Ахметова хоч і оцінюється мільярдами доларів, але багато в чому залежить від міжнародних кредиторів, оскільки має велике боргове навантаження.

Загальний кредиторський портфель групи СКМ наразі становить близько 6,5 млрд доларів. Потрапляння власника групи в реєстр олігархів, крім віртуальних репутаційних ризиків всередині країни, може створити реальні бізнесові проблеми для імперії Ахметова з міжнародними кредиторами.

Інша ціль в війні – добиватися від влади потрібних бізнесових рішень. До актуального переліку "хотєлок" Ахметова входять: збільшення цін на електроенергію через підвищення цінових обмежень на ринку (price caps), недопущення підвищення екологічних податків, блокування підвищення тарифів "Укрзалізниці".

Також в таборі олігарха хочуть уникнути зайвих перевірок вугільних шахт та теплових електростанцій і проблем для видобувного бізнесу через можливе відкликання ліцензій на користування надрами.

Ще одна мета – заблокувати законодавчі ініціативи, які б'ють по електроенергетичному бізнесу Ахметова. Серед них – законопроєкти про Remit та тимчасові адміністрації в енергокомпаніях.

Після загострення відносин між сторонами вибити преференції стає дедалі важче. Не в останню чергу це пов'язано із тим, що влада вирішила очистити владні кабінети від людей, яких прийнято вважати близькими до донецького бізнесмена.

Так, свої посади нещодавно втратили керівники енергетичних держпідприємств "Гарантований покупець" та "Оператор ринку" Костянтин Петріковець та Роман Сутченко. Обидва, за даними співрозмовників УП, входили в орбіту Ахметова.
Ігор Коломойський
Статки – 1,8 млрд дол. Четверте місце в рейтингу Forbes найбагатших українців у 2021 році.
Ключові активи
Після націоналізації "ПриватБанку" умовна навіть до того група "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова набула ще аморфнішу форму.

Річ у тім, що частина активів, які входили до неї, знаходяться під арештом у справі все того ж "ПриватБанку". До цього Верховний Суд Англії у 2017 році наклав так званий "всесвітній арешт" на активи Коломойського та Боголюбова, зокрема тижневі витрати олігарха обмежені 20 тис. фунтів стерлінгів.

На додаток до цього на початку 2021 року санкції проти Коломойського ввели США. Щоправда, не економічні, а візові – йому та його родині заборонений в'їзд до Америки.

Попри це, Коломойський продовжує залишатись контролером (в частині – співвласником) активів у феросплавній, нафтовій, газовій сфері, ну і звісно в медійній. До них можна віднести:

  • група "1+1 media";
  • Нікопольський завод феросплавів;
  • Запорізький завод феросплавів;
  • Стаханівський завод феросплавів;
  • Марганецький ГЗК;
  • Орджонікідзевський ГЗК;
  • "Укрнафта" (близько 40%);
  • "Дніпроазот";
  • 1625 автомобільних АЗС;
  • "Полтаваобленерго"
Політичний вплив
В орбіті впливу Коломойського є частина депутатів у фракції "Слуга народу" та в групі "За майбутнє".

У "За майбутнє" входить 21 нардеп. Ця група орієнтується на двох людей: Коломойського та його партнера Ігоря Палицю. Через це у "За майбутнє" двоє керівників: Ігор Бондар, який є давнім товаришем Коломойського, і Тарас Батенко, який близький до Палиці.

Формально у Коломойського немає своєї окремої групи у фракції "Слуга народу", однак неформально вона таки прослідковується.

Близькими до олігарха і його оточення називають: Артема Ковальова, Ольгу Василевську-Смаглюк, Олександра Куницького, Максима Бужанського, Сергія Швеця, Богдана Яременка, Сергія Северина, Едуарда Прощука, Кирилла Нестеренка, Максима Березіна, Андрія Бобляха, Владислава Бородіна, Сергія Демченка, Олега Дунду, Максима Зуєва, Костянтина Касая, Анастасію Ляшенко, Олександра Матусевича, Дмитра Чорного, Ігоря Фріс, В'ячеслава Рубльова.

Так само сюди важливо врахувати Олександра Дубінського, якого вигнали з фракції Зеленського після запровадження проти нардепа санкцій США. Дубінський залишається одним із найближчих до дніпровського олігарха депутатів.

До орбіти Коломойського раніше включали і скандального Олександра Трухіна, однак за останній рік той повністю перейшов під "дах" Офісу президента.
Цілі у війні
Ослабити позиції Ахметова, продемонструвати владі свою лояльність і корисність.

Від обрання Зеленського президентом у медіа найчастіше фігурували прізвища Коломойського та Ахметова. Здавалось, що саме вони змогли швидше за всіх налагодити діалог з новим керівництвом держави та планують скористатися цим по повній. Навіть Ольгу Буславець призначали на посаду міністра енергетики з метою балансування їхніх інтересів.

Металургійний бізнес Коломойського є дуже енергоємним та напряму залежить від тарифів на електроенергію, де Ахметов має великий вплив.

Не менш важливою для дніпровського мільярдера на сьогодні є можливість показати владі свою лояльність, щоб добитися декількох цілей.

Одна з ключових – "злити" справу "Приватбанку", за якою вже пред'явлено підозру декільком менеджерам олігарха.

Не менш, а можливо і більш болючою для олігарха є справа ФБР, яке розслідує його схеми виведення грошей "Приватбанку" з України в Америку та скуповування на них бізнес-нерухомості.

За відмивання грошей злочинного походження Коломойському може загрожувати до 20 років позбавлення волі. Водночас, багато що залежить від українських правоохоронців, адже американському слідству доведеться звертатися за допомогою та витребувати величезні обсяги банківської документації щодо тисяч транзакцій.

Ще один напрямок – розділення "Укрнафти" з "Нафтогазом", який планують завершити до кінця поточного року. За існуючим на сьогодні сценарієм, такий поділ компанії, де мажоритарну частку контролює держава, буде на користь Коломойського.

Проблеми можуть виникнути і через кримінальні справи, пов'язані з державним "Центренерго", яке до лютого поточного року контролював "зрозумілий" олігарху менеджмент та який за великим рахунком діяв в його інтересах.

Щодо закону про олігархів, проти якого виступає Ахметов, то Коломойський публічно говорив, що готовий потрапити до реєстру.

"Морально я готовий потрапити до реєстру олігархів. Не хотілося б, звісно, бути "білою вороною" і опинитись одному в цьому реєстрі. Але я, за великим рахунком, вже звик, що мене де-факто називають олігархом. Тому яка вже різниця? Тепер ще й офіційно в реєстр внесуть. Костюм пошию і нашию на нього зірку "Олігарх"", сказав він.
Петро Порошенко
Статки – 1,6 млрд дол. Сьоме місце в рейтингу Forbes найбагатших українців у 2021 році.
Ключові активи
Бізнес Петра Порошенка перш за все асоціюється з кондитерським гігантом Roshen. І не лише на просторах нашої країни. Крім Київської кондитерської фабрики, Вінницької кондитерської фабрики та Кременчуцької кондитерської фабрики до групи входить і Клайпедська кондитерська фабрика у Литві.

Розташована в Росії Липецька кондитерська фабрика, самим фактом роботи якої довгий час дорікали Порошенку, з 2017 року не працює, а її майно арештовано місцевою владою.

Але це лише один з чотирьох напрямків бізнесу колишнього президента. Крім нього в активах Петра Порошенка є:

  • аграрний холдинг "Укрпромінвест-Агро";
  • Міжнародний інвестиційний банк та страхова компанія "Країна";
  • клуб "5-й елемент".

Експрезидент контролює "5 канал" і телеканал "Прямий". Щоправда, він формально віддав ці канали в руки журналістів, але це жодним чином не вплинуло на їхню риторику.

Порошенко є співвласником Пісківського заводу скловиробів, заводу "Енергоавтоматика" та корпорації "Богдан".

Примітно, що його активи сконцентровані у закритому недиверсифікованому корпоративному інвестиційному фонді "Прайм Ессетс Кепітал". Зосередження бізнесу в таких фондах дозволяє його власнику отримувати певні податкові преференції, у порівнянні з тим, якби громадянин напряму був власником різних бізнесів.
Політичний вплив
На відміну від інших олігархів, Петро Олексійович особисто присутній у парламенті як депутат. В його арсеналі перебуває вся фракція "Європейська солідарність", у яку входять 27 народних депутатів.
Цілі у війні
Ослабити Зеленського та повернутися до влади.

Петро Порошенко та Рінат Ахметов – дві людини, які ведуть агресивну війну проти чинної влади. Це добре відслідковується по ефірах підконтрольних їм телеканалів.

Утім, якщо Ахметов більше налаштований на досягнення бізнесових цілей, то у випадку Порошенка мова скоріше йде про політику. Хоча остання також є інструментом для отримання преференцій для власного бізнесу.

Серед ключових цілей Порошенка – знищити рейтинг Зеленського, отримати якомога більше депутатів в наступному парламенті та перемогти на наступних президентських виборах.

Також для Порошенка важливо розвалити кримінальні справи проти себе та свого оточення, щоб уникнути потрапляння за грати.
Віктор Пінчук
Статки – 2,5 млрд дол. Друге місце в рейтингу Forbes найбагатших українців у 2021 році.
Ключові активи
Бізнес Віктора Пінчука зосереджений в трьох галузях:

  • сталеливарна промисловість – "Інтерпайп";
  • медіа – StarLightMedia;
  • фінанси та інвестиції – EastOne Group.

"Інтерпайп" контролює такі підприємства як Нижньодніпровський трубопрокатний завод, Нікопольський завод безшовних труб, Новомосковський трубний завод та "Інтерпайп Сталь" (раніше металургійний завод "Дніпросталь").

Один з найбагатших українців Віктор Пінчук заснував центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre та благодійний "Фонд Віктора Пінчука". Останній виступає організатором щорічного міжнародного форуму Ялтинська Європейська Стратегія (YES), який відвідують світові лідери та відомі особистості.


Вдала PR-стратегія дозволяє Пінчуку позиціонувати себе як філантропа і мецената, а не як зятя другого президента України Леоніда Кучми, якого обвинувачують у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
Політичний вплив
На Пінчука орієнтується не так вже й багато депутатів, які розкидані по різних фракціях. Зазвичай це стипендіати освітніх програм фонду Пінчука.

"Всі знають, що у нього з десяток людей, але ми не бачимо, щоб він чи його люди реально якось координували своїх депутатів. Тобто крім того, що вони десь там вчилися у Пінчука, ми не бачимо різниці між його депутатами і всіма решту", – ділиться спостереженнями з УП один із членів Зе!Команди.

Співрозмовники, які були залучені до формування списку кандидатів у депутати від "Слуги народу", називають УП кілька нардепів монобільшості, яких можна зарахувати до орбіти впливу олігарха. Це Єгор Чернєв, Андрій Жупанін, Роксолана Підласа, Галина Михайлюк, Дмитро Кисилевський та Юлія Овчинникова.

Так само у Раді близькими до Пінчука називають стипендіаток пінчуковської програми "Всесвітні студії" Альону Шкрум з фракції "Батьківщина" та Лесю Василенко з фракції "Голос".

Опосередковано з олігархом можна також пов'язати заступницю голови ВРУ Олену Кондратюк. Справа в тому, що чоловік Кондратюк, Олександр Богуцький є директором медіа-групи Пінчука StarLightMedia.
Цілі у війні
Зберегти нейтралітет, уникнути загострення відносин з владою та іншими олігархами.

Віктор Пінчук – найбільш обережний та неконфліктний з усієї п'ятірки бізнесменів. Він відомий тим, що завжди розкладає яйця в різні кошики. І за дивним збігом обставин найбільше завжди потрапляє саме в кошик керівництва країни, хто б не був президентом.

Цієї ж тактики Пінчук притримується і у війні Зеленського та Ахметова. Остання «гучна розборка» за участі Пінчука закінчилася в 2016 році. Йдеться про ініційований Пінчуком спір у Високому суді Лондона навколо "Криворізького залізорудного комбінату".

Пінчук стверджував, що в середині 2000-х передав Коломойському та його партнеру Геннадію Боголюбову гроші для купівлі одного з найбільших в Україні підприємств з видобутку залізної руди – КЗРК.

Він доводив, що не отримав від Коломойського та Боголюбова ні підприємства, ні грошей. Утрачений за всі ці роки прибуток Пінчук оцінив у 2 мільярди доларів.

За його версією, між олігархами існувала усна угода щодо умов приватизації – вони мали придбати КЗРК у його інтересах.

Тоді ж юристи Пінчука звинувачували Коломойського у причетності до вбивств та замахів, відповідні матеріали були надіслані до силових органів. У підсумку все завершилося підписанням «мирової». Відтоді у дніпровських бізнесменів "вічний мир".

Схоже, що в конфлікті Зеленського та олігарха номер один Пінчук вирішив діяти в своєму улюбленому стилі, використовуючи тактику невтручання. Тому його основна мета – зберегти статус-кво.

З одного боку – не посваритися з владою. Приміром, Пінчук отримав подяку від секретаря РНБО Олексія Данілова за добровільне повернення державі двох ліцензій на видобуток газу та нафти. У відповідь канали олігарха доволі нейтрально подають інформацію про владу, не торкаючи болючі для Офісу президента теми.

З іншого боку – мільярдер не хоче псувати відносини і з Ахметовим, оскільки робота його металургійного бізнесу напряму залежить від цін на електроенергію.

За даними УП, наразі Пінчук має доволі вигідні прямі договори на постачання електроенергії зі структурами донецького бізнесмена.

Як представник великого бізнесу Пінчук розуміє, що війна з Ахметовим може бути лише початком, а згодом влада може пройтися по решті олігархів, тому зараз точно не найкращий час конфліктувати один з одним.
Дмитро Фірташ
Статки – 420 млн дол. Двадцять п'яте місце в рейтингу Forbes найбагатших українців у 2021 році.
Ключові активи
Дмитро Фірташ є власником Group DF, яка об'єднує активи у хімічній та енергетичній сферах. Напрямками групи є азотний, титановий та газовий бізнеси. Інші сфери діяльності – агробізнес, медіа, виробництво кальцинованої соди, розвиток енергетичної інфраструктури та нерухомість.

Азотний бізнес представлено холдинговою компанією Ostchem, до складу якої входять:

  • "Азот";
  • "Концерн Стирол";
  • "Сєвєродонецьке об'єднання Азот";
  • "Рівнеазот";
  • "Nitrofert" (Естонія).
Титановий бізнес:

  • "Мотронівський ГЗК";
  • "Межиріченський ГЗК";
  • "Валки-Ільменіт";
  • "Юкрейніан Кемікал Продактс" (раніше "Кримський титан");
  • "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (49%).

"ЙЕ Енергія" – створена влітку 2020 року після запуску ринку газу компанія контролює близько 80% постачання газу населенню через декілька десятків газсбутових підприємств.

Так звані облгази Фірташа, об'єднані під брендом РГК, розподіляють приблизно 70% всього газу по Україні. Група Фірташа контролює два десятки операторів ГРМ з 43 працюючих на ринку газу.
Політичний вплив
Головний політичний союзник Фірташа – це колишній голова Адміністрації Януковича Сергій Льовочкін. Поки Фірташ вимушено перебуває у Відні з підпискою про невиїзд, саме Льовочкін відповідає за політичний напрямок "газовиків" в Україні.

У чинному парламенті Фірташ разом з Льовочкіним контролюють половину фракції "Опозиційна платформа за життя". Інша половина "ОПЗЖ" орієнтується на Віктора Медведчука, Вадима Рабіновича та київського забудовника Вадима Столара.

До групи Фірташа-Льовочкіна входять: Юрій Бойко, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв, Юлій Іоффе, Михайло Папієв, Микола Скорик, Юлія Льовочкіна, Юрій Павленко, Олександр Качний, Олександр Пузанов, Наталія Королевська, Юрій Солод, Віталій Борт, Валерій Гнатенко, Михайло Макаренко, Григорій Мамка, Суто Мамоян, Олександр Пономарьов, Антоніна Славицька, Федір Христенко, Володимир Кальцев.
Цілі у війні
Нейтралітет з присмаком лояльності до влади.

Фірташ з 2014 року є невиїзним з Австрії. Там він чекає на рішення про екстрадицію до США через підозру в надані хабарів індійським чиновникам з метою отримання дозволів на розробку родовищ титану.

Через це його вплив на українську політику обмежений, однак майже всі бізнеси працюють в штатному режимі. Проблеми виникли лише у "титанового крила", через яке РНБО запровадила проти Фірташа повний пакет санкцій.

З Ахметовим бізнесові інтереси Фірташа майже ніяк не пересікаються, однак напряму залежать від дій влади.

При цьому сказати, що олігарх у цьому конфлікті займає чиюсь позицію, не можна. Його телеканали доволі лояльні до діючої влади, тому час від часу можна спостерігати за рішеннями влади, які на руку бізнесу Фірташа.

Серед таких – підписаний Зеленським закон про реструктуризацію понад 100-мільярдної заборгованості на газовому ринку. Левова частка цих боргів належить облгазам та газсбутам Фірташа.

Ще одне підтвердження того, що Фірташ отримує преференції від влади, є той факт, що компанія "ЙЕ Енергія" з групи олігарха, яка постачає газ більшості населення, вже за двох керівників "Нафтогазу" примудрилася отримати блакитне паливо на вигідних умовах. Про це детально можна прочитати ТУТ і ТУТ.

За рахунок цього в умовах рекордного зростання цін на газ продовжують працювати усі без виключення хімічні заводи Group DF, окремі – завантажені майже на 100%.

Найбільші театри бойових дій та битви Першої антиолігархічної

– А де наша гвардія? Гвардія де?
– Вочевидь, обходить з флангів.
– Кого?
– Всіх.
— Григорій Горін, "Той самий Мюнхгаузен"
Drôle de guerre та облога Медведчука
Перші залпи антиолігархічної війни пролунали на початку лютого 2021 року. Президент Зеленський та РНБО спершу несподівано й успішно атакували депутата із ОПЗЖ Тараса Козака. Саме на нього були оформлені всі телеканали із "пулу Медведчука". Тож санкціями проти Козака Зеленський фактично відрізав куму Путіна можливості інформаційного підкріплення.

Через кілька днів після атаки на Козака відбувся і лобовий наступ на Медведчука та його богомільну дружину Оксану Марченко. Їхні компанії та бізнеси так само потрапили під санкції а проти самого політика відкрили кримінальну справу за держзраду.

Опинившись в повному оточенні Медведчук спробував звернувся по допомогу до своїх союзників по ОПЗЖ. Але групи Льовочкіна-Фірташа та Рабіновича вдалися до тактики "сидячої війни". Зеленський начебто був оголошений ворогом, але жодних дій з боку союзників Медведчука для його деблокади не вчинялось.

Навпаки, вони разом з іншим учасником бойових дії Рінатом Ахметовим заходились ділити медійні ресурси, які вивільнились після блокування "112", Zik та NewsOne.

Снаряди із цього театру бойових дій несподівано почали залітати на позиції, утримувані попереднім президентом Петром Порошенком.

Після опублікування у ЗМІ "плівок Медведчука" стало очевидно, що між кумом Путіна та Порошенком могла відбуватись координація в питаннях постачання з Росії дизеля а з окупованого Донбасу − вугілля.

Сили Зеленського розділились на дві ударні групи, які спробували взяти в одне кільце і Медведчука, і Порошенка. Поки що, станом на початок грудня, Петро Олексійович чинить спротив. Хоча, за даними УП, Офіс Зеленського педалює тему про оголошення п'ятому президенту країни підозри в одній справі з Медведчуком.Нейтралітет з присмаком лояльності до влади.
Бліцкриги РНБО
Після першого застосування системи реактивного залпового політичного вогню РНБО проти Медведчука, команда Володимира Зеленського почала активно використовувати цю зброю.

Уже на початку квітня Рада нацбезпеки наклала обмеження на топ-10 українських контрабандистів, хоч опоненти президента обурювались, що у той список не включили друга президента Іллю Павлюка.

Наступною ціллю для нової тактики Зеленського стали "злодії в законі", непублічні королі кримінального світу. 14 травня понад 550 "злодіїв" та "авторитетів" отримали пакет санкцій від України і вимогу обрати країну для депортації. У червні секретар РНБО Олексій Данілов уже звітував, що на території України не залишилось жодного "злодія" і дуже поменшало "авторитетів". Щоправда, в жовтні він заявив, що у рішенні РНБО була допущена помилка відносно 108 осіб.

Наступним, поки останнім РНБОшним бліцкригом стала боротьба з "ресурсними" олігархами. За один день одразу два олігархи, які мали ресурсні бізнеси і зв'язки з Росією, отримали повні пакети санкцій – Дмитро Фірташ за титановий бізнес в Криму, Павло Фукс за газові родовища, перекуплені у представників однієї з попередніх злочинних влад.

Щоправда, санкції не завадили Фірташу отримувати преференції від Нафтогазу, а Фуксу з розмахом святкувати ювілей у збудованій особисто для нього "Венеції" під Києвом.

Таким чином після кількох "блискавчиних" операцій територія, підконтрольна в політиці РНБО, розширилась до небачених доти розмірів. По суті не лишилось зон, до яких би не добивала зброю Радбезу.
Битва під Куполом
Після серії перших швидких перемог, сили Зеленського перейшли до позиційної "траншейної" війни з силами олігархічних груп.

Полем бою стала Верховна Рада, звідки можна було безпечно вести прицільний вогонь по економічних та політичних позиціях ворога.

Найбільшою сутичкою на цьому театрі воєнних дій стала так звана битва за антиолігархічний закон.

Від самого оголошення Зеленським ідеї каталогізувати олігархів, потенційні учасники президентської картотеки почали готуватись до партизанського опору. Відкрито виступати проти сил Зеленського не наважувався ніхто.

Аж поки цього не зробив Рінат Ахметов. Спершу у хід пішли спроби створити єдиний фронт "опозиції" та саботувати прийняття закону в Раді.

Останньою акцією до оголошення війни стала спроба тодішнього спікера Ради Дмитра Разумкова врахувати інтереси олігархічних інсургентів, відправивши закон у Венеціанську комісію, де б його мали розбити у пух і прах.

Після цього відбулась розмова "раз на раз" між Зеленським і Ахметовим, подібно до біблійної "розмови" Давида і Голіафа. Але ця пробна битва переможця не визначила.

І війна перейшла у відкриту стадію. Дмитро Разумков втратив свою посаду, але забрав з собою загін депутатів-перебіжчиків. В Раді з подачі Зеленського почали голосуватись всі невигідні закони Ахметову, в тому числі і "антиолігархічний" закон.

Ця перша тактична поразка Ахметова призвела до наступної кризи, яку в історії запишуть як Бої на Шустерах.
Бої на Шустерах
Ефіри Шустера завжди були найбільшиим маркетплейсом в українській політиці. Немає жодного олігархічного медіа-холдингу, де б не працював Шустер.

Початок Першої олігархічної застав Студію Савіка на каналі "Україна", який належить Рінату Ахметову.

До старту конфлікту Шустер відповідав за температуру води в ефірних ваннах президента і його команди. Саме Савік забезпечував президенту і Єрмаку можливість виступати в порожніх студіях, оминаючи потребу відповідати на будь-які питання чи закиди без опонентів.

Однак після Битви під Куполом (див. вище), бойовий підрозділ Шустера висунувся на передову.

Ефіри його "Свободи слова" стали головним плацдармом контрнаступу ахметівських сил. Арсенал був досить багатим: економічні проблеми, енергетичний колапс, віялові відключення електрики, трасуючі снаряди "Вагнергейту", нескінченний Гордон.

У штабі Зеленського спершу лише спостерігали за силами наступу, але потім перейшли до більш активних дій. Спершу оголосили "блокаду Шустера", заборонивши всім "слугам народу" ходити на ефіри.

А дещо пізніше, під час Битви при Creative State (див. нижче), в лобову атаку проти Шустера пішов особисто президент Зеленський:

− Савік, ви же честный человек? несподівано атакував Зеленський.

Шустер сковтнув, ледь похитнувся на кріслі, але зібрався і вичавив із себе: "Пытаюсь".
Битва при Creative State
26 листопада Володимир Зеленський досить несподівано відкрив новий фронт великий пресмарафон у будівлі Creative State, співвласником якого є куратор "Великого будівництва" Юрій Голик.

У ході зустрічі президент один тримав ар'єргардну оборону: відповідав на запитання про Донбас, війну з Росією, переговори з міжнародними партнерами і навіть коментував звинувачення щодо "вагнергейту" і ситуацію з бутербродами, циганами і днем народження Андрія Єрмака на держдачі в Карпатах.

Попутно він розгромив Шустера і поскаржився на важку долю людини, якій ніде в Києві відпочити.

Але найважливіше, що сказав тоді президент – публічно визнав конфлікт з Рінатом Ахметовим. При чому не просто визнав, а пояснив свою версію його причини, мовляв Ахметов розхитує парламент.

Та найпотужніший залп Зеленський здійснив по позиціях усе того ж Ріната Ахметова, звинувативши його не багато не мало у підготовці держперевороту.

У відповідь Ахметов відразу, що трапляється дуже рідко, відповів, назвавши все озвучене Зеленським "суцільною брехнею".

Анонсовані Зеленським дати "перевороту" давно минули, але жодних дій ні з боку ймовірних "заколотників", ні з боку президента так і не було.

Тактика ведення війни

У мистецтві війни є тактика: позич меч і убий ним
— Кі Хван Ху, імператриця китайської династії Юань
Закон про олігархів – печатка на оголошенні війни. Але далеко не єдина зброя. У цій грі обидві сторони використовують будь-які способи для тиску.
Санкції широкого радіуса ураження та реанімація кримінальних проваджень
Це винахід команди Зеленського. Новий спосіб без суду і слідства боротись із будь-ким, кого влада оголошує загрозою. Спираючись на секретні матеріали, РНБО ухвалює рішення на закритих засіданнях, а в дію їх вводить особисто президент.

Оскарження санкції – довгий і складний процес, тому що такі справи розглядає одразу Верховний суд. Наразі невідомо про випадки, коли б він скасовував рішення РНБО і глави держави.

При цьому радіус застосування такої зброї досить широкий: блокування активів, перешкоди для бізнесу, як то обмеження торгівлі чи анулювання ліцензій, заборона купувати земельні ділянки, користуватись радіочастотами і телекомунікаційними мережами. І цей перелік невичерпний.

Таким чином санкції РНБО – один із легалізованих, але найменш контрольованих суспільством інструментів, що працює в ручному режимі. Під нього потрапили Віктор Медведчук, Павло Фукс, Дмитро Фірташ.

Серед інших ресурсів влади – правоохоронна система. До прямої президентської вертикалі тут належить Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова нещодавно публічно заявила, що активізує близько 200 справ стосовно Рината Ахметова. Вона пообіцяла особисто увійти в групу прокурорів у найбільш резонансних справах.

СБУ, зокрема, має готувати документи для санкцій. А ще Служба безпеки фактично взяла на себе відповідальність за гучну заяву Зеленського про загрозу держперевороту за гроші Ахметова, заявивши, що розслідує цю історію.
Використання перебіжчиків
Дмитро Разумков, колись перший номер у списку "Слуги народу" і перший спікер часів монобільшості, став її розкольником. Він дозволяв собі критикувати закон про олігархів і не голосував за санкції РНБО.

У жовтні 2021 року Разумкова зняли з посади голови Верховної Ради. Однак таким чином Зеленський лише додав собі проблем. Екс-спікер фактично розвалює монобільшість. Він створив міжфракційне об'єднання "Розумна політика", куди серед інших ввійшли 22 члени фракції "Слуга народу". Рейтинги Разумкова почали зростати: з 2,3% уже до 7,5% підтримки виборців

Відбувається це за підтримки Ріната Ахметова. Разумков – один із найчастіших гостей телеканалів "Україна" та "Україна 24". Але, за даними УП, колишній голова ВРУ поки що особисто не знайомий з олігархом і наразі не отримує "фінансової допомоги" з його боку.

"Якби ми дізналися, що Діма взяв гроші в Ріната особисто чи опосередковано – про це би вже всі говорили. Ми б таку інформацію точно не приховували", – зазначають джерела УП у монобільшості.
Удари по кишені
Бізнес найбагатшого українця Ріната Ахметова зазнав кількох ударів від влади. Це нові тарифи "Укрзалізниці", через які олігарх щороку втрачатиме на перевезенні залізної руди близько 2-3 млрд гривень.

Також ДТЕКу затримали виплати 3,4 мільярда гривень за "зелену" електроенергію.

Велику загрозу для Ахметова несе розгляд справи "Роттердам+", яку влада нещодавно вирішила реанімувати. Скерування справи в суд надасть державі шанс стягнути з бізнесмена завдані збитки, які, за даними слідства, становлять майже 40 млрд гривень. Цього дуже боїться Ахметов, як і суду над менеджментом, адже вони можуть знати більше про слабкі місця олігарха.

Інструменти пропаганди

Пропаганда потребує спрощень. Важливо сказати щось дуже грубе і багато разів повторювати сказане, так створюється істина
— Жан Ануй, драматург
"У кожній країні пропаганда контролюється державою і, звісно, є тим, що цій державі дуже подобається", – писав британський філософ Бертран Рассел.

Певно, в Україні влада теж з превеликим задоволенням використала б цей інструмент, але для цього, як мінімум, потрібно володіти медіаресурсами. А от із цим у влади проблеми.

Увесь рейтинговий медіапиріг поділений між олігархами, і зайняти вільну нішу на цьому ринку доволі непросто.

І скільки б на Банковій не гонорились своєю іноваційністю і модерністю, на одних соцмережах все ще далеко не заїдеш. Без класичних медіа на довгій дистанції не обійтись. Передусім, без телебачення, яке продовжує значною мірою впливати на свідомість українців.

Отже, як розподіляються основні телересурси у країні після розгрому токсичного пулу Віктора Медведчука?

Рінат Ахметов володіє "Медіа група Україна", до якої входить наразі найрейтинговіший телеканал "Україна" та цілодобовий новостійний "Україна 24".

Ще в орбіту олігарха можна записати телеканал "Наш" Євгена Мураєва, який наразі виконує роль такого собі "самого русского" телеканала в Україні, переманюючи найбільш проросійську аудиторію.

Напередодні та в момент розвалу токсичної медіаімперії Медведчука канали Ахметова та його сателіти почали підбирати найвпізнаваніші обличчя з підсанкційних телеканалів – Василь Голованов, Наташа Влащенко, Назар Діордіца та інші.

Саме ця група каналів поводить себе найбільш вороже по відношенню до влади, а випуски новин приділяють левову частку свого ефіру виключно критичним до влади матеріалам.

Наприклад, на каналі "Україна 24" присвятили не один ефір так званому "вагнергейту" – зриву операції із затримання російських найманців.

Загалом, на телеканалах Ахметова отримують "свободу слова" всі медійні політики на кшталт Дмитра Разумкова, Володимира Гройсмана і Арсенія Яценюка, які мають шанси "відгризти" рейтинги у Зеленського і його команди.

На "5 каналі" та телеканалі "Прямий", які є рупорами експрезидента Петра Порошенка, б'ють по Зеленському нещадно і часто, кажучи про нинішню владу як про непрофесійну та несуб'єктну.

Так само як і на телеканалі "Еспресо", який хоч і не належить лідеру "Європейської солідарності", але також входить до орбіти його політичних інтересів.

Окремо на Порошенка працює ціла "віртуальна армія" ломів та "порохоботів" у соцмережах. Вони щодня переконують користувачів у безальтернативності "сивочолого гетьмана", як називають п'ятого президента України у Фейсбуці.

Влада отримує місце в медіаполі за рахунок ресурсу Ігоря Коломойського. Найбільш лояльним до влади наразі залишається телеканал "1+1". У новинах президента не "мочать", але й не вихваляють. Чого не скажеш про нинішній "головний рупор Банкової" – щотижневе політичне ток-шоу "Право на владу", де це "право" руками ведучої Наталії Мосейчук завжди передають першочергово саме діючій владі.

Нещодавно з'явилась інформація, що сам Коломойський вийшов зі складу наглядової ради "плюсів", але, за даними УП, це рішення було ухвалене олігархом ще у травні 2021-го, коли напередодні прийняття закону про олігархів стосунки з Банковою не були настільки стабільними як зараз.

З телеінструментів, які можна записати в актив влади, називають телеканал "Дом", який на Банковій намагаються "накачати" до рівня загальнонаціонального. Поки не дуже вдало.

Сюди ж можна занести і плани реформування парламентського каналу "Рада", який збираються реанімувати і змусити працювати на владу завдяки одіозним персоналіям, на кшталт Володимира Петрова.

Віктор Пінчук контролює холдинг StarLightMedia, до якого серед основних входять телеканали ICTV, СТБ, Новий. Моніторинг контенту цих телеканалів підтверджує нейтральність позиції їхнього власника. Десь критикують, десь підтримують, на ток-шоу представники влади ходять.

Проросійську, навіть, прорадянську риторику продовжує артикулювати телеканал "Інтер" з орбіти олігарха-втікача Дмитра Фірташа та його партнера, ексголови Адміністрації президента Януковича Сергія Льовочкіна.

В цілому, інформаційний тон опозиційного "Інтера" радше є більш нейтральним до влади, аніж войовничим. А з огляду на відсутність топових ток-шоу на каналі, який колись мав найбільші рейтинги в країні, він потроху скочується в нішу ностальгії по СРСР, без перестанку транслюючи радянське кіно.
Активи в медіа
Рінат Ахметов
Телеканали:
Україна, Україна 24, NLO TV, Індиго TV
Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3,
34 телеканал (Дніпропетровська обл.)
Міжнародні:
Ukraine 1, Ukraine 2, NLO TV 1 та NLO TV 2

Платформа інтернет-телебачення OLL TV

Онлайн-видання "Сьогодні"

Журнал Vogue
Ігор Коломойський
Телеканали:
1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс,
1+1 International,
УНІАН ТВ, Бігуді, Kvartal TV

Інформаційне агентство УНІАН

Сайти:
ТСН.ua, Главред.info
Віктор Пінчук
Телеканали:
СТБ, Новий, ICTV, ICTV Ukraine, М1,
М2 та ОЦЕ-ТБ


Петро Порошенко
Телеканали:
Прямий, 5 канал
Дмитро Фірташ
Телеканали:
ІНТЕР, ІНТЕР+, К1 та К2, НТН, Мега,
Ентер-фільм, Zoom, Піксель


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Джерела

  1. Президент країни ДТЕК. Як Ахметов розхитує Зеленського
  2. Розахметизація системи. Як Зеленський дотискає Ахметова
  3. Пробна битва, або Репетиція війни Ахметова і Зеленського
  4. "Добрий день. Я – олігарх". Як працюватиме деолігархізація Зеленського
  5. Від любові до імпічменту. Як відбувається деолігархізація від Зеленського
  6. Леонід Данилович Зеленський. Президент між Коломойським і Ахметовим
  7. Олігархів багато – президент один. Порошенко проти Коломойського, Фірташа і Льовочкіна
  8. Без права на чат. Чому посварились Зеленський і Разумков
  9. Віртуальні наради та олігархи-куратори. Як Зеленський бореться з коронавірусом
  10. Бе!команда. Скільки депутатів Коломойського залишилось у "Слузі народу"
  11. Токсична дружба. Як Коломойський став незручним для Зеленського
  12. Монобільшість на двох. Для чого Коломойський шантажує Зеленського
  13. Сьомий президент чи друга Тимошенко? Яка доля чекає Петра Порошенка



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