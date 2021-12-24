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Росія оштрафувала на 10 мільярдів Google та Facebook

П'ятниця, 24 грудня 2021, 17:08
Росія оштрафувала на 10 мільярдів Google та Facebook
photo UNSPLASH

24 грудня російський суд оштрафував компанію Meta, власника Facebook, на 1,99 мільярда рублів, а також корпорацію Google на 7,22 мільярда рублів нібито за невидалення забороненого контенту.

Джерело: "Медуза" з посиланням на російський суд

Деталі: Обидві компанії визнали винними нібито у повторному вчиненні правопорушення, пов'язаного із невидаленням інформації.

Зазначається, що у Росії вперше призначили оборотні штрафи технологічним компаніям. Норма про оборотні штрафи з'явилася у російському законодавстві наприкінці 2020 року. Штраф за повторну відмову видалити заборонений контент для юридичних осіб прив'язали до виручки. Він може становити "від однієї десятої до однієї п'ятої сукупного розміру суми виручки <…> за календарний рік, що передує року, у якому було виявлено адміністративне правопорушення".

Нагадаємо: 25 травня в Росії оштрафували Google на 4 мільйони та Facebook 26 мільйонів рублів.

Того ж дня суд в Москві визнав винними TikTok, Google і Twitter.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяштрафисоцмережіпропаганда
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