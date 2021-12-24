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Россия оштрафовала на 10 миллиардов Google и Facebook

Пятница, 24 декабря 2021, 18:08
photo UNSPLASH

24 декабря российский суд оштрафовал компанию Meta, владельца Facebook, на 1,99 миллиарда рублей, а также корпорацию Google на 7,22 миллиарда рублей якобы за неудаление запрещенного контента.

Источник: "Медуза" со ссылкой на российский суд

Детали: Обе компании признали виновными якобы в повторном совершении правонарушения, связанного с неудалением информации.

Отмечается, что в России впервые назначили оборотные штрафы технологическим компаниям. Норма об оборотных штрафах появилась в российском законодательстве в конце 2020 года. Штраф за повторный отказ удалить запрещенный контент для юридических лиц привязали к выручке. Он может составить "от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы выручки <…> за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение".

Напомним: 25 мая в России оштрафовали Google на 4 миллиона и Facebook 26 миллионов рублей.

В тот же день суд в Москве в четверг признал виновными TikTok, Google і Twitter.

Темы: Росcияштрафысоцсетипропаганда
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