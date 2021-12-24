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Єрмак анонсував переговори із заступником голови адміністрації Путіна

П'ятниця, 24 грудня 2021, 18:49
Андрій Єрмак. Фото: Getty Images

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак планує поговорити телефоном з радником президента РФ Дмитром Козаком.

Джерело: інтерв’ю Єрмака виданню "Фокус"

Пряма мова: "Ми (з Козаком – ред.) спілкувалися тиждень тому і знову плануємо контактувати цього тижня. Ми з ним говоримо про те, що відбувається в ТКГ, обговорюємо саме ті ініціативи України, про які я розповів вам".

Деталі: Єрмак також допустив імовірність проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна на відкритті Зимових Олімпійських ігор 4 лютого в Пекіні.

Що було раніше: 24 грудня Єрмак провів телефонну розмову із радником президента США з безпекових питань Джейком Салліваном.

Теми: Андрій ЄрмакОфіс президентаМінські угодиДонбасРосія


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