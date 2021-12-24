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Ермак анонсировал переговоры с замглавы администрации Путина

Пятница, 24 декабря 2021, 17:49
Ермак анонсировал переговоры с замглавы администрации Путина
Андрей Ермак. Фото: Getty Images

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак планирует поговорить по телефону с советником президента РФ Дмитрием Козаком.

Источник: интервью Ермака изданию "Фокус"

Прямая речь: "Мы (с Козаком – ред.) общались неделю назад и снова планируем контактировать на этой неделе. Мы с ним говорим о том, что происходит в ТКГ, обсуждаем именно инициативы Украины, о которых я рассказал вам".

Детали: Ермак также допустил вероятность проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина на открытии Зимних Олимпийских игр 4 февраля в Пекине.

Что было раньше: 24 декабря Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам безопасности Джейком Салливаном.

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Темы: Андрей ЕрмакОфис президентаМинские соглашенияДонбассРосcия
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