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Шансів на обмін полоненими до кінця року дуже мало – представник ТКГ

Субота, 25 грудня 2021, 19:27
Шансів на обмін полоненими до кінця року дуже мало – представник ТКГ
Сергій Гармаш, фото Укрінформу

Росія не робить жодних дій для обміну утримуваними особами, тому шанси на його проведення до кінця року невеликі.

Джерело: представник окремих районів Донецької області у складі української делегації у Тристоронній контактній групі журналіст Сергій Гармаш, якого цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я не бачу жодних дій з боку Російської Федерації, щоб це (обмін до кінця року - УП) могло статися. Більше того, я не бачу зараз інтересу РФ, щоб це могло статися. На жаль, дуже мало шансів".

Деталі: Гармаш додав, що є невеликий шанс, що російська сторона може вдатися до такого гуманного кроку, щоб продемонструвати США готовність до деескалації, чого від них вимагає Вашингтон для проведення переговорів між президентами.

Проте жодних ознак цього він наразі не бачить. "Більше того, на останньому засіданні (ТКГ - УП) вони ще раз наголосили, що обмін відбудеться після повного комплексного політичного врегулювання конфлікту", - визнав Гармаш.

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Теми: полоненіРосіяОРДЛОправа людини
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