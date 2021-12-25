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Шансов на обмен пленными до конца года очень мало – представитель ТКГ

Суббота, 25 декабря 2021, 19:27
Шансов на обмен пленными до конца года очень мало – представитель ТКГ
Сергей Гармаш, фото Укринформа

Россия не предпринимает никаких действий для обмена удерживаемыми лицами, поэтому шансы на его проведение до конца года невелики.

Источник: представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации в трехсторонней контактной группе журналист Сергей Гармаш, которого цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я не вижу никаких действий со стороны Российской Федерации, чтобы это (обмен до конца года – УП) могло произойти. Более того, я не вижу сейчас интереса РФ, чтобы это могло произойти. К сожалению, очень мало шансов".

Детали: Гармаш добавил, что есть небольшие шансы, что российская сторона может предпринять такой гуманный шаг, чтобы продемонстрировать США готовность к деэскалации, чего от них требует Вашингтон для проведения переговоров между президентами.

Однако никаких признаков этого он пока не видит. "Более того, на последнем заседании (ТКГ – УП) они еще раз подчеркнули, что обмен состоится после полного комплексного политического урегулирования конфликта", - отметил Гармаш.

Напомним:

  • Здоровье пленницы боевиков ОРДО Елены Пех - в критическом состоянии, и она нуждается в срочной госпитализации.

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Темы: пленныеРосcияОРДЛОправа человека
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