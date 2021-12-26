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Штаты сокращают срок изоляции для медиков, болеющих Covid

Воскресенье, 26 декабря 2021, 01:57
Фото: Getty Images

В Штатах Центры по контролю над заболеваниями (CDC) сократили срок обязательной самоизоляции для медработников, бессимптомно болеющих COVID-19.

Источник: Голос Америки со ссылкой на директора CDC Рошель Валенски

Детали: Срок сокращен с десяти до семи дней. Медработники смогут вернуться к работе при условии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение двух дней до возвращения.

Также полностью вакцированные медработники, получившие бустерную прививку, могут не соблюдать самоизоляцию после контакта "высокого риска" с инфицированными.

Новые правила призваны подготовить американскую медицинскую систему к новой вспышке коронавируса, на фоне распространения более заразного штамма "Омикрон".

"Община в здравоохранении готовится к ожидаемому росту числа пациентов, из-за "Омикрона"", - заявила директор CDC Рошель Валенски, представляя новые рекомендации.

Власти штата Нью-Йорк объявили о сокращении периода обязательной изоляции до пяти дней для работников жизненно важных профессий, – заявила губернатор штата Кейти Гочул.

Сокращенный срок применяется для вакцинированных работников, не имеющих симптомов или имеющих легкие симптомы и не имеющих повышенной температуры в течение 72 часов без жаропонижающих лекарств. При возвращении на работу такие лица должны будут носить маски, а тестироваться не обязательно.

"Это не "Дельта", – заявила Гочул. – Это не первый штамм. Это "Омикрон", который пока и я подчеркиваю – пока – на основе данных из тех мест в мире, где он ударил изначально, не оказывает такого жесткого влияния".

Штамм "Омикрон" доминирует в США. На него приходилось более 73% заражений COVID-19 за период 11-18 декабря, сообщает CDC.

Напомним: В Соединенных Штатах на Рождество, 25 декабря, отметили 908 внутренних и международных рейсов самолетов.

В Британии правительство сократило срок самоизоляции для вакцинированных лиц, заразившихся коронавирусом, а впоследствии получивших негативные тесты.

Темы: СШАмедицинаОмикронкоронавирус
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