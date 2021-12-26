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У М'янмі військові напали на село: десятки вбитих, серед яких – жінки і діти

Неділя, 26 грудня 2021, 01:55
У М'янмі військові напали на село: десятки вбитих, серед яких – жінки і діти
ФОТО: GETTY IMAGES

Військові М'янми напали на жителів села, серед яких були жінки і діти, розстріляли понад 30 осіб і підпалили тіла.

Джерело: The Associated Press із посиланням на повідомлення свідків

Деталі: Фото, поширені в соцмережах, свідчать про 30 убитих людей, чиї тіла спалили.

Вбивства сталися у селі Мо Со у штаті Кайя, де біженці переховувалися від бойових дій між групами збройного опору та армією М'янми.

За словами очевидця, убиті спочатку були затримані військовими, коли прямували до таборів біженців.

"Тіла були зв’язані мотузками перед тим, як їх підпалили", – сказав свідок на умовах анонімності, оскільки боявся за свою безпеку.

Він заперечив, що затримані та вбиті були членами місцевих ополченців.

"Це жахливий злочин і найгірший інцидент під час Різдва. Ми рішуче засуджуємо ці вбивства як злочин проти людства", – заявив Баньяр Кхун Аунг, директор Правозахисної групи Karenni.

Тим часом бої відновилися в суботу в сусідній державі на кордоні з Таїландом, куди тисячі людей втекли шукати притулку.

Місцеві чиновники повідомили, що військові М’янми з п’ятниці завдали авіаударів і застосували важку артилерію щодо Лей-Кей-Кау, невеликого містечка, яке контролюють етнічні каренські партизани.

Дії військових спонукали уряди багатьох західних країн, включаючи посольство США, виступити зі спільною заявою, в якій засуджуються "серйозні порушення прав людини, вчинені військовим режимом по всій країні".

"Ми закликаємо режим негайно припинити напади у штаті Карен і по всій країні, а також забезпечити безпеку всіх цивільних осіб відповідно до міжнародного права", – йдеться у спільній заяві.

Нагадаємо: Військові зіткнулися з опором з боку цивільного населення з того часу, як вони захопили контроль над країною внаслідок лютневого перевороту, скинувши демократично обраний уряд.

Військові М'янми здійснили серію масових вбивств мирних жителів, внаслідок яких загинули щонайменше 40 людей.

Вбивства сталися в липні в ході чотирьох окремих інцидентів у поселенні Кані - оплоті опозиції в районі Сагінг в Центральній М'янмі.

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивство
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