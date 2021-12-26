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В Мьянме военные напали на деревню: десятки убитых, среди которых – женщины и дети

Воскресенье, 26 декабря 2021, 02:55
ФОТО: GETTY IMAGES

Военные Мьянмы напали на жителей села, среди которых были женщины и дети, расстреляли более 30 человек и подожгли тела.

Источник: The Associated Press со ссылкой на сообщения свидетелей

Детали: Фото, распространенные в соцсетях, свидетельствуют о 30 убитых людях, чьи тела сожгли.

Убийства произошли в деревне Мо Со в штате Кайя, где беженцы скрывались от боевых действий между группами вооруженного сопротивления и армией Мьянмы.

По словам очевидца, убитые сначала были задержаны военными, когда направлялись в лагеря беженцев.

"Тела были связаны веревками перед тем, как их подожгли", – сказал свидетель на условиях анонимности, поскольку боялся за свою безопасность.

Он возразил, что задержанные и убитые были членами местных ополченцев.

"Это ужасное преступление и самый худший инцидент во время Рождества. Мы решительно осуждаем эти убийства как преступление против человечества", - заявил Баньяр Кхун Аунг, директор Правозащитной группы Karenni.

Тем временем бои возобновились в субботу в соседнем государстве на границе с Таиландом, куда тысячи людей отправились искать убежища.

Местные чиновники сообщили, что военные Мьянмы с пятницы нанесли авиаудары и применили тяжелую артиллерию для ударов по Лей-Кей-Кау, небольшому городку, который контролируют этнические каренские партизаны.

Действия военных побудили правительства многих западных стран, включая посольство США, выступить с общим заявлением, в котором осуждаются "серьезные нарушения прав человека, совершенные военным режимом по всей стране".

"Мы призываем режим немедленно прекратить нападения в штате Карен и по всей стране, а также обеспечить безопасность всех гражданских лиц в соответствии с международным правом", – говорится в совместном заявлении.

Напомним: Военные столкнулись с сопротивлением гражданского населения с тех пор, как они захватили контроль над страной в результате февральского переворота, свергнув демократически избранное правительство.

Военные Мьянмы совершили серию массовых убийств мирных жителей, в результате которых погибли не менее 40 человек.

Убийства произошли в июле в ходе четырех отдельных инцидентов в поселении Кани – оплоте оппозиции в районе Сагинг в Центральной Мьянме.

Темы: убийство
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