Бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ з "міркувань безпеки"

Вранці 25 грудня окупанти на Луганщині не пропустили і затримали спостерігачів Місії ОБСЄ.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Дослівно: "Уранці 25 грудня збройні формування в Луганській області в одному випадку не пропустили спостерігачів, а в іншому випадку затримали їх прохід до непідконтрольних урядові районів. Патрулі Місії прямували з підконтрольних урядові районів".

Деталі: Заборона доступу сталася о 09:55 орієнтовно за 350 м на північ від південного краю ділянки розведення сил і засобів у районі Золотого, де члени збройних формувань мотивували це "міркуваннями безпеки для СММ".

О 10:02 ще один патруль Місії, який прямував через блокпост збройних формувань південніше мосту біля Станиці Луганської, затримали на 2 години 16 хвилин. Члени збройних формувань мотивували це "відсутністю попереднього сповіщення".

Крім цього, раніше вранці, о 09:07, на блокпості біля південного краю ділянки розведення в районі Золотого члени збройних формувань відмовили ще одному патрулю Місії у доступі на ділянку розведення, мотивувавши це "міркуваннями безпеки для СММ".

Цей патруль повинен був сприяти згаданому вище патрулю Місії в перетині до непідконтрольних урядові районів.

"В усіх випадках про свій перетин СММ попередньо сповістила і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв’язку з COVID-19", – йдеться у звіті Місії.

Нагадаємо: Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала на території окупованих районів Донеччини й Луганщини колони російських вантажівок та військову техніку.