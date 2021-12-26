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Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ из "соображений безопасности"

Воскресенье, 26 декабря 2021, 04:45
Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ из соображений безопасности
Фото иллюстративное с flickr ОБСЕ

Утром 25 декабря оккупанты в Луганской области не пропустили и задержали наблюдателей Миссии ОБСЕ.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Дословно: "Утром 25 декабря вооруженные формирования в Луганской области в одном случае не пропустили наблюдателей, а в другом случае задержали их проход в неподконтрольные правительству районы. Патрули Миссии направлялись из подконтрольных правительству районов".

Детали: Запрет доступа произошел в 09:55 примерно в 350 м к северу от южного края участка разведения сил и средств в районе Золотого, где члены вооруженных формирований мотивировали это "соображениями безопасности для СММ".

В 10:02 еще один патруль Миссии, который следовал через блокпост вооруженных формирований южнее моста у Станицы Луганской, задержали на 2 часа 16 минут.

Члены вооруженных формирований мотивировали это "отсутствием предварительного уведомления".

Кроме того, ранее утром, в 09:07, на блокпосте у южного края участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований отказали еще одному патрулю Миссии в доступе на участок разведения, мотивировав это "соображениями безопасности для СММ".

Этот патруль должен был содействовать вышеупомянутому патрулю Миссии в пересечении в неподконтрольные правительству районы.

"Во всех случаях о своем пересечении СММ предварительно уведомила и сделала это в качестве временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19", – сказано в отчете СММ.

Напомним: Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на территории оккупированных районов Донетчины и Луганщины колонны российских грузовиков и военную технику.

Украинская правда

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Темы: ОБСЕДонбассвойна
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