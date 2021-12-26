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Україна повернулася на 3-тю позицію у світі за добовою смертністю від Covid

Неділя, 26 грудня 2021, 06:32
фото: Ельдар Сарахман, УП

24 грудня у світі діагностували майже 482 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Росії (981), Польщі (269), Україні (268).

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Франції, Італії, США.

Зокрема, у Франції зафіксували понад 104 тисячі, в Італії – понад 54 тисячі та у США – понад 40 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Туреччина. Україна – на 19 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Росії (981), Польщі (269), Україні (268).

 

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Італія, Росія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Україна.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 250 030 102 особи. Наразі нараховується понад 24 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 413 120 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: У світі за добовою смертністю від коронавірусу 11 листопада лідирували Росія, США і Україна.

За добу 24 грудня в Україні зафіксовано 5 276 нових випадків Covid, 268 хворих померли, госпіталізовано 1 689 осіб, одужало – 15 639 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: коронавірус


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