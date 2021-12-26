Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна повернулася на 3-тю позицію у світі за добовою смертністю від Covid

Неділя, 26 грудня 2021, 05:32
Україна повернулася на 3-тю позицію у світі за добовою смертністю від Covid
фото: Ельдар Сарахман, УП

24 грудня у світі діагностували майже 482 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Росії (981), Польщі (269), Україні (268).

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Франції, Італії, США.

Зокрема, у Франції зафіксували понад 104 тисячі, в Італії – понад 54 тисячі та у США – понад 40 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Туреччина. Україна – на 19 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Росії (981), Польщі (269), Україні (268).

 

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Італія, Росія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Україна.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 250 030 102 особи. Наразі нараховується понад 24 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 413 120 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: У світі за добовою смертністю від коронавірусу 11 листопада лідирували Росія, США і Україна.

За добу 24 грудня в Україні зафіксовано 5 276 нових випадків Covid, 268 хворих померли, госпіталізовано 1 689 осіб, одужало – 15 639 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: