Украина вернулась на 3-ю позицию в мире по суточной смертности от Covid

24 декабря в мире диагностировали почти 482 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (981), Польше (269), Украине (268).

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили во Франции, Италии, США.

В частности, во Франции зафиксировали более 104 тысяч, в Италии – более 54 тысяч и в США – более 40 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Турция. Украина – на 19 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (981), Польше (269), Украине (268).

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Россия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша, Украина.

За все время пандемии излечились от болезни 250 030 102 человека. В настоящее время насчитывается более 24 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 413 120 смертей от COVID-19.

Напомним: В мире по суточной смертности от коронавируса 11 ноября лидировали Россия, США и Украина.

За сутки 24 декабря в Украине зафиксировано 5276 новых случаев Covid, 268 больных умерли, госпитализировано 1689 человек, выздоровело – 15 639 человек.

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