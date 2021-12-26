Окупанти відкрили вогонь з ПТРК у напрямку Травневого

Упродовж доби 25 грудня з боку проросійських зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "У напрямку Травневого, що на Донеччині, ворог вів вогонь з ПТРК".

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації".

Деталі: У штабі уточняють, що станом на 7 годину ранку 26 грудня порушень режиму припинення вогню з боку окупантів не зафіксовано.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо: Поранення українського військового, про яке повідомлялося у ранковому зведенні пресцентру ООС 25 грудня, не пов’язано з виконанням завдань на лінії зіткнення.