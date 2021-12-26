Оккупанты открыли огонь из ПТРК в направлении Травневого

За сутки 25 декабря со стороны пророссийских зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В направлении Травневого, что в Донецкой области, враг вел огонь из ПТРК".

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

Детали: В штабе уточняют, что по состоянию на 7 часов утра 26 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов не зафиксировано.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним: Ранение украинского военного, о котором сообщалось в утренней сводке пресс-центра ООС, не связано с выполнением задач на линии столкновения.