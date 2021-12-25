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Повідомлення про поранення воїна містило помилку – штаб

Субота, 25 грудня 2021, 14:21

Поранення українського військового, про яке повідомлялося у ранковому зведенні пресцентру ООС, не пов’язано з виконанням завдань на лінії зіткнення.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Інформація, яку було викладено у ранковому зведенні станом на 7:00 за 25 грудня 2021 року, містить помилку та потребує уточнення.

Додатково повідомляємо, що зазначений у ранковому зведенні військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї".

Деталі: У штабі зазначили, що наразі за даним фактом розпочато службове розслідування. Обставини події з’ясовуються.

Що передувало: У ранковому зведенні 25 грудня йшлося, що 24 грудня через дії окупантів був поранений український військовий.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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