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Атака РФ на Україну може початися з Азовського моря – The Washington Post

Неділя, 26 грудня 2021, 08:35
Атака РФ на Україну може початися з Азовського моря – The Washington Post
Російський корабель, фото topwar.ru

Азовське море є регіоном можливого збройного конфлікту між Росією та Україною.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Розвідка США попереджає, що Росія планує масований та багатовимірний військовий наступ на Україну за участю 175 тисяч своїх військових.

У статті зазначається – є підстави вважати, що берегова лінія Азова має для Росії більш серйозну стратегічну та економічну цінність, ніж східні райони України, що постраждали від війни.

Серед іншого, йдеться про сухопутний коридор в окупований Крим й важливі портові міста Маріуполь та Бердянськ. Саме тому атака може розпочатися в морі, яке розділяє дві країни, з наступною висадкою росіян на український берег.

Тим часом, український флот обмежений у своєму русі Азовом через те, що Росія регулярно закриває деякі його зони для "артилерійських навчань". Цього місяця українські військово-морські сили заявили, що майже 70% Азова заблокували для транспорту через навігаційні попередження Москви.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав The Washington Post, що з точки зору безпеки в Азовському морі домінує Росія, а у разі війни Азов активно використовуватиметься для тиску на південні прибережні міста.

Пряма мова Кулеби: "За нинішніх обставин, звісно, ​​Росія диктує ситуацію на Азові, і переважно використовує його як театр військових дій".

Дослівно WP: "Незважаючи на всю увагу міжнародної спільноти, що приділяється скупченню російських військ на сухопутних кордонах України, якщо вторгнення почнеться з моря, українські сили значною мірою будуть безсилі. Вони не можуть юридично вжити будь-яких заходів доти, доки перший російський солдат не ступить на сушу".

Нагадаємо:

  • Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що будівництво нової військово-морської бази в Азовському порту Бердянськ буде прискорено, щоб мати можливість відбити російський напад в цьому регіоні.
  • Представник США в ОБСЄ Джордж Кент констатував, що Росія продовжує блокувати вільне судноплавство в Чорному і Азовському морях.

"Українська правда" у Threads

Теми: Азовське моревійнаРосіяУкраїна
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