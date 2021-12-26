Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Атака РФ на Україну може початися з Азовського моря – The Washington Post

Неділя, 26 грудня 2021, 09:35
Російський корабель, фото topwar.ru

Азовське море є регіоном можливого збройного конфлікту між Росією та Україною.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Розвідка США попереджає, що Росія планує масований та багатовимірний військовий наступ на Україну за участю 175 тисяч своїх військових.

У статті зазначається – є підстави вважати, що берегова лінія Азова має для Росії більш серйозну стратегічну та економічну цінність, ніж східні райони України, що постраждали від війни.

Серед іншого, йдеться про сухопутний коридор в окупований Крим й важливі портові міста Маріуполь та Бердянськ. Саме тому атака може розпочатися в морі, яке розділяє дві країни, з наступною висадкою росіян на український берег.

Тим часом, український флот обмежений у своєму русі Азовом через те, що Росія регулярно закриває деякі його зони для "артилерійських навчань". Цього місяця українські військово-морські сили заявили, що майже 70% Азова заблокували для транспорту через навігаційні попередження Москви.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав The Washington Post, що з точки зору безпеки в Азовському морі домінує Росія, а у разі війни Азов активно використовуватиметься для тиску на південні прибережні міста.

Пряма мова Кулеби: "За нинішніх обставин, звісно, ​​Росія диктує ситуацію на Азові, і переважно використовує його як театр військових дій".

Дослівно WP: "Незважаючи на всю увагу міжнародної спільноти, що приділяється скупченню російських військ на сухопутних кордонах України, якщо вторгнення почнеться з моря, українські сили значною мірою будуть безсилі. Вони не можуть юридично вжити будь-яких заходів доти, доки перший російський солдат не ступить на сушу".

Нагадаємо:

  • Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що будівництво нової військово-морської бази в Азовському порту Бердянськ буде прискорено, щоб мати можливість відбити російський напад в цьому регіоні.
  • Представник США в ОБСЄ Джордж Кент констатував, що Росія продовжує блокувати вільне судноплавство в Чорному і Азовському морях.

Теми: Азовське моревійнаРосіяУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У НАТО порахували, скільки разів за рік перехоплювали російські літаки

Нардеп "Слуги народу" купив телевізійний канал

Covid в Україні: нових хворих понад 2,2 тисячі

Головні новини понеділка і ночі: тероборона Києва, переговори США та РФ

ЗМІ: У Білому домі назвали дату перемовин з Росією, на яких обговорять Україну

Байден підписав оборонний бюджет США з $300 млн для України

Усі новини...
Азовське море
Головні новини п’ятниці та ночі: рейтинг президента, загострення в Азовському морі
Новини 10 грудня: загострення в Азовському морі, РФ і розширення НАТО
Російський флот перекрив 70% акваторії Азовського моря – МО
Останні новини
10:07
фотоРятувальники заявляють про високу сніголавинну небезпеку в Карпатах
09:48
УЗ попереджає про затримку низки поїздів через погодні умови
09:30
У НАТО порахували, скільки разів за рік перехоплювали російські літаки
09:11
Нардеп "Слуги народу" купив телевізійний канал
08:52
Офіційний курс: гривня починає останній тиждень року зі зміцнення
08:34
У понеділок майже 50 тисяч людей щепили від коронавірусу
08:16
Covid в Україні: нових хворих понад 2,2 тисячі
08:00
Головні новини понеділка і ночі: тероборона Києва, переговори США та РФ
07:39
Окупанти гатили з ПТРК біля Новозванівки
07:29
В Ізраїлі спалах пташиного грипу — померли більше 5 тисяч журавлів
Усі новини...