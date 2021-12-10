Російський флот перекрив 70% акваторії Азовського моря – МО
Командування Військово-морських сил України заявляє про те, що російський військовий флот перекрив судноплавство на 70% акваторії Азовського моря.
Джерело: повідомлення ВМС України
Дослівно: "Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією.
Подібні дії агресора вкотре демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє "озеро".
Деталі: У військовому флоті України повідомили, що російський військовий штаб створив навігаційні повідомлення про обмеження судноплавства на більшій частині акваторії Азовського моря.
У цих районах начебто проводять військові навчання з артилерійськими стрільбами.
Зокрема, такі обмеження ввели поблизу портів Маріуполь, Бердянськ і Генічеськ.
Передісторія:
- 9 грудня, поки тривала телефонна розмова президентів США та України, ФСБ Росії повідомило, що військове судно "Донбас" ВМС України наблизилося впритул до Керченської протоки.
- Міністр оборони Олексій Резніков назвав це черговим "інформаційним вкидом" росіян з метою провокації.
- 25 листопада 2018 року російський військовий флот стріляв, таранив і захопив українські військові кораблі поблизу Керченської протоки. Міжнародний трибунал з морського права визнав, що Росія порушила міжнародне право, атакувавши й захопивши судна іншої держави в міжнародних водах