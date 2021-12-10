Український прикордонник вартує на борту військового корабля в Маріуполі в 2019 році. Фото: Getty Images

Командування Військово-морських сил України заявляє про те, що російський військовий флот перекрив судноплавство на 70% акваторії Азовського моря.

Джерело: повідомлення ВМС України

Дослівно: "Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією.

Подібні дії агресора вкотре демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє "озеро".

Деталі: У військовому флоті України повідомили, що російський військовий штаб створив навігаційні повідомлення про обмеження судноплавства на більшій частині акваторії Азовського моря.

У цих районах начебто проводять військові навчання з артилерійськими стрільбами.

Зокрема, такі обмеження ввели поблизу портів Маріуполь, Бердянськ і Генічеськ.

Мапа, на якій зображені обмеження судноплавства через стрільби росіян Фото: ВМС України

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