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Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post

Воскресенье, 26 декабря 2021, 08:35
Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post
Российский корабль, фото topwar.ru

Азовское море является регионом возможного вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

Источник: The Washington Post

Детали: Разведка США предупреждает, что Россия планирует массированное и многомерное военное наступление на Украину с участием 175 тысяч своих военных.

В статье отмечается – есть основания полагать, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны восточные районы Украины. Кроме прочего, речь идет о сухопутном коридоре в оккупированный Крым и важных портовых городах Мариуполь и Бердянск. Именно поэтому наступление может начаться в море, которое разделяет две страны, с последующей высадкой россиян на украинский берег.

Между тем, украинский флот ограничен в своем движении по Азову из-за того, что Россия регулярно закрывает некоторые его зоны для "артиллерийских учений". В этом месяце украинские военно-морские силы заявили, что почти 70% Азова было заблокировано для транспорта из-за навигационных предупреждений Москвы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал The Washington Post, что с точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия, а в случае войны Азов будет активно использоваться для давления на южные прибрежные города.

Прямая речь Кулебы: "В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию на Азове, и в основном использует его как театр военных действий".

Дословно WP: "Несмотря на все внимание международного сообщества, уделяемое сосредоточению российских войск на сухопутных границах Украины, если вторжение начнется с моря, украинские силы в значительной степени будут бессильны. Они не могут юридически предпринять какие-либо действия до тех пор, пока первый российский солдат не ступит на сушу".

Напомним:

  • Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что строительство новой военно-морской базы в Азовском порту Бердянск будет ускорено, чтобы "отразить российскую агрессию в этом регионе".
  • Представитель США в ОБСЕ Джордж Кент заявил, что Россия продолжает блокировать свободное судоходство в Черном и Азовском морях.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Азовское моревойнаРосcияУкраина
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