Карантин: у "червоній" зоні залишаються дві області України

Україні станом на 26 грудня у червоній зоні епідемічної небезпеки перебувають Волинська та Запорізька області.

Джерело: таблиця МОЗ

Деталі: Усі інші області, а також столиця, знаходяться у "жовтій" зоні, даних по окупованому Криму у МОЗ немає.

Рівень госпіталізацій станом на 25 грудня не було перевищено в жодному з регіонів.

При цьому у Києві рівень захворюваності – 490 випадків на 100 тисяч населення, що є найвищим показником по країні.

Нагадаємо:

За добу 25 грудня в Україні зафіксували 2810 нових випадків ковіду, 138 заражених померли.

Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року, при цьому влада прогнозує, що локдаун запроваджувати не доведеться.

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин