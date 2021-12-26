Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Карантин: у "червоній" зоні залишаються дві області України

Неділя, 26 грудня 2021, 12:24
Лікар, фото pixabay

 Україні станом на 26 грудня у червоній зоні епідемічної небезпеки перебувають Волинська та Запорізька області.

Джерело: таблиця МОЗ

Деталі: Усі інші області, а також столиця, знаходяться у "жовтій" зоні, даних по окупованому Криму у МОЗ немає.

Рівень госпіталізацій станом на 25 грудня не було перевищено в жодному з регіонів.

При цьому у Києві рівень захворюваності – 490 випадків на 100 тисяч населення, що є найвищим показником по країні.

 

Нагадаємо:

  • За добу 25 грудня в Україні зафіксували 2810 нових випадків ковіду, 138 заражених померли.
  • Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року, при цьому влада прогнозує, що локдаун запроваджувати не доведеться.

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: коронавірускарантинепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 28 грудня: "слуга" купив телеканал, "Омікрон" у Києві

Офіс генпрокурора повідомив спікера Ради про підозру для Порошенка – ЗМІ

У Києві виявили перші випадки "Омікрону"

Засідання РНБО перенесли: Зеленський розширив порядок денний

таблицяГордон очолив президентський рейтинг серед не політиків – опитування

"Слуга", який купив телеканал, не має свого житла – декларація

Усі новини...
коронавірус
Ковід: в Україні 2,8 тисячі нових заражень, 138 людей померли
Україна повернулася на 3-тю позицію у світі за добовою смертністю від Covid
Австрія обмежила кількість щеплених осіб на святкуваннях до 25
Останні новини
21:14
ФОТОУ Дніпрі та Запоріжжі не вщухають снігопади: містяни застрягли в заторах
21:06
Новини 28 грудня: "слуга" купив телеканал, "Омікрон" у Києві
20:24
Майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки звинуватив Путіна у прославленні сталінізму
20:20
МЗС України закликав уряд Грузії ставитися до Саакашвілі "з повагою"
20:03
Зміна клімату вдарить по 5 областях України – дослідження
19:53
Столтенберг і глава МЗС Британії обговорили триваюче нарощення військ РФ біля України
19:45
У КМДА заперечили, що 29 грудня перевірятимуть сирени
19:35
Угорщина може прокачати реверсом в Україну 700 мільйонів кубів газу
19:00
Генсек Ради Європи заявила про відхід Росії від європейських цінностей
18:56
Канадський інвестор демонтував сонячну електростанцію в Україні через Коломойського
Усі новини...