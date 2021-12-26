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Карантин: у "червоній" зоні залишаються дві області України

Неділя, 26 грудня 2021, 11:24
Карантин: у червоній зоні залишаються дві області України
Лікар, фото pixabay

 Україні станом на 26 грудня у червоній зоні епідемічної небезпеки перебувають Волинська та Запорізька області.

Джерело: таблиця МОЗ

Деталі: Усі інші області, а також столиця, знаходяться у "жовтій" зоні, даних по окупованому Криму у МОЗ немає.

Рівень госпіталізацій станом на 25 грудня не було перевищено в жодному з регіонів.

При цьому у Києві рівень захворюваності – 490 випадків на 100 тисяч населення, що є найвищим показником по країні.

 

Нагадаємо:

  • За добу 25 грудня в Україні зафіксували 2810 нових випадків ковіду, 138 заражених померли.
  • Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року, при цьому влада прогнозує, що локдаун запроваджувати не доведеться.

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда

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Теми: коронавірускарантинепідемія
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