Карантин: в "красной" зоне остаются две области Украины

В Украине на 26 декабря в красной зоне эпидемической опасности находятся Волынская и Запорожская области.

Источник: таблица Минздрава

Детали: Все остальные области, а также столица, находятся в "желтой" зоне, данных по оккупированному Крыму у министерства нет.

Уровень госпитализаций по состоянию на 25 декабря не был превышен ни в одном из регионов.

При этом в Киеве уровень заболеваемости – 490 случаев на 100 тысяч населения, что является самым высоким показателем по стране.

Напомним:

За сутки 25 декабря в Украине зафиксировали 2810 новых случаев ковида, 138 зараженных скончались.

Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года, при этом власти прогнозируют, что локдаун вводить не придется.

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