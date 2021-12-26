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У Кремлі вважають, що НАТО в Україні для РФ рівносильне смерті

Неділя, 26 грудня 2021, 12:51
У Кремлі вважають, що НАТО в Україні для РФ рівносильне смерті
Владімір Путін, фото Getty Images

Москва впевнена, що Росія наражається на серйозну небезпеку через інтеграцію України з НАТО.

Джерело: спікер Владіміра Путіна, якого цитує ТАСС

Пряма мова Дмітрія Пєскова: "Безпека Росії під загрозою через обман Заходу про непросування НАТО на схід, для РФ це зараз питання життя та смерті".

Деталі: Пєсков поскаржився, що НАТО поступово "проникає" на територію України, і в майбутньому фактично може залишитись лише формалізація цього процесу.

Москва очікує на переговори з Вашингтоном, на яких вимагатиме від США гарантувати невступ України до НАТО.

Нагадаємо:

  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг спростував заяви РФ, що Альянс нібито давав обіцянки не розширюватися, зокрема на схід: "В установчому договорі нашої організації зазначено, що будь-яка європейська країна може стати членом Альянсу".
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати дуже чітку часову перспективу щодо членства від НАТО у 2022 році.
  • Переважна більшість українців у разі проведення референдуму підтримала б вступ України і до ЄС, і до НАТО.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОРосіяУкраїнаСША
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