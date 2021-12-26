У Кремлі вважають, що НАТО в Україні для РФ рівносильне смерті

Москва впевнена, що Росія наражається на серйозну небезпеку через інтеграцію України з НАТО.

Джерело: спікер Владіміра Путіна, якого цитує ТАСС

Пряма мова Дмітрія Пєскова: "Безпека Росії під загрозою через обман Заходу про непросування НАТО на схід, для РФ це зараз питання життя та смерті".

Деталі: Пєсков поскаржився, що НАТО поступово "проникає" на територію України, і в майбутньому фактично може залишитись лише формалізація цього процесу.

Москва очікує на переговори з Вашингтоном, на яких вимагатиме від США гарантувати невступ України до НАТО.

Нагадаємо: